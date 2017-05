Guinée: Une mission du FMI reçue ce jeudi par les ministres du Budget, de l'Economie et des Finances

Une délégation du Fonds Monétaire International (FMI), a été reçue ce jeudi 25 mai 2017 par les ministres du Budget, de l'Economie et des Finances, en présence des cadres des départements du budget et des finances. Cette rencontre intervient après la visite des ministres économiques à Washington.

Au cours de leur entretien, les questions de performances économiques ainsi que les réformes engagées par les autorités guinéennes ont été abordées. Les missionnaires sont venus constater les performances économiques et des reformes enregistrées par la Guinée. Ils veulent aussi aider le pays à avoir un taux de croissance à deux chiffres en 2020.

La rencontre a eu lieu dans la salle de conférence du Ministère de l'économie et des finances, sis dans la Commune de Kaloum.

Selon la Ministre de l'Économie et des Finances, Maladho Kaba. « Cette rencontre avec la mission technique du FMI, vise à entamer une nouvelle discussion sur un futur programme suite à celui de l'année dernière, dont les Ministères de l'Economie et des Finances, du Budget, du Plan, la Banque Centrale de la République de Guinée, ainsi que tous les ministères sectoriels sont concernés. Il s'agit d'examiner avec nous (la Guinée) le plan national du développement économique et social ; de discuter des performances économiques ».

Après avoir passé une semaine de travail en Guinée, le constat de la cheffe de la mission Ouest 2 Département Afrique, Georgia Albertin est satisfaisant sur les réformes économiques engagées dans le pays. Une performance que la Guinée doit consolider, a-t-elle indiqué : « On a discuté des performances économiques et des croissances de la Guinée dans les cours et long termes. On a eu des échanges fructueux avec tous les partenaires rencontrés durant notre mission. Notre constat, ce qu'il y'a des perspectives positives pour la Guinée. On voit une croissance qui est robuste et qui va continuer a être robuste dans les années à venir ».

A rappeler que cette mission a été reçue mercredi dernier par le bureau de l'assemblée nationale. Au cours de cette rencontre les députés ont mis l'occasion à profit pour énumérer certains besoins dont la formation en vue de mieux contrôler l'action gouvernementale.