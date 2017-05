Congo-Kinshasa: 1ère édition du concours Génie en herbe - Phase finale / Le Collège Abbé Loya étrangle le collège Saint Martin !

Il a battu le Collège Saint Martin de la Commune de Limete avec 175 points à la phase finale. Il, c'est bel et bien le Collège Abbé Loya, situé dans la commune de Ngiri-Ngiri qui, après la finale de la première édition du concours Génie en herbe, organisé par le Programme National de Lutte contre le Paludisme (PNLP) avec l'appui financier de Sanru/Fonds Mondial et l'Agence des Loisirs, Culture et des Sports (ALOCUS) en marge de la Journée Mondiale de lutte contre le Paludisme célébrée le 24 avril de chaque année.

Ce concours s'est déroulé au salon B de la Radio Télévision Nationale Congolaise (RTNC), dans la commune de Lingwala. Etaient présents à cette cérémonie, M. Landu Mpaka, Représentant de la Directrice de la RTNC, Professeur Michel Itabu, Représentant du PNLP, Prince Calvin Kapenga, Président National de l'ASBL « Evangile Sans Frontière pour la Libération Intégrale, Benjamin Mutombo du service de communication du PNLP, des encadreurs des écoles et tant d'autres.

16 écoles de la ville-province de Kinshasa ont été ciblées pour participer à ce concours, en vue de permettre aux élèves de s'informer et de se faire évaluer quant à l'appropriation des supports de lutte contre le paludisme en RDC.

En effet, pour la finale, deux écoles ont été retenues, comprenant quatre candidats par école. Ces derniers ont répondu à plusieurs questions sur les symptômes, le traitement et la lutte contre le paludisme.

Dans son mot de circonstance, Prince Calvin Kapenga, Président National de l'ASBL « Evangile Sans Frontière pour la Libération Intégrale » a indiqué que la commémoration de la Journée Mondiale de lutte contre la Paludisme a débuté depuis le 9 mai dernier, avec des activités de communication pour le changement du comportement à travers des écoles et Instituts cibles de la capitale, lesquels ont été sensibilisé dans la lutte contre le paludisme qui demeure un vrai problème de santé publique en RD. Congo.

Ce, avant d'ajouter que cette cérémonie marque la clôture officielle de la première édition de l'activité « Génie en Herbe » avec les jeunes écoliers de la capitale, qui ont accueillis avec satisfaction ce challenge.

Initiateur de cette activité, dit-il, l'Agence des Loisirs, Culture et Sports (ALOCUS), agence de l'ASBL ESFLI, est engagée résolument dans cette lutte depuis 1996 afin de réduire la tendance morbide de la malaria en RDC.

A l'en croire, sa structure appuie depuis plus de vingt ans, les activités de communication pour le changement de comportement à Kinshasa et dans certaines provinces de la République.

Dans son mot de bienvenu, M. Landu Mpaka, a, au nom de la de la Directrice Générale de la RTNC, en mission, remercié l'assistance pour avoir rehaussé de leur présence cette cérémonie.

Et d'expliquer que «Génie en Herbe » est un télé jeu concours destiné aux élèves des humanités et de secondaires afin de tester leurs connaissances sur la culture générale et d'autres sujets importants.

Ce concours est un moment de sensibilisation de la population pour qu'elle prenne des précautions pour lutter contre le paludisme.

Pour le Professeur Michel Itabu, Représentant du PNLP, la RD. Congo est le deuxième pays africain, après le Nigeria, a supporté une lourde charge de la malaria.

Ce, avant de souligner qu'en 2016, près de 40.000 personnes sont décédées du paludisme.

Raison pour laquelle, il est conseillé de voir un médecin au cas où il y a des symptômes du paludisme.

Aux femmes enceintes, il est demandé de faire des consultations prénatales pour éviter la contamination chez le nouveau-né.

«Pour que la RD. Congo devienne un pays émergent à l'horizon 2030, nous devons lutter contre cette pandémie qui, jour au jour, tue plusieurs personnes».

Pour rappel, le Collège Abbé Loya a obtenu 175 points et le Collège Saint Martin de Limete a obtenu 165 points. Au terme de ce concours, les 16 écoles ciblées ont reçu des brevets de participation.