Congo-Kinshasa: Céni - L'enrôlement des électeurs débute ce dimanche à Kinshasa

Du côté de la Céni, Norbert Basengezi a également invité les Kinoises et Kinois à une mobilisation sans faille en vue d'atteindre les estimations de la Céni. Il annonce que plus de 1 295 kits seront déployés à travers la ville de Kinshasa.

En prélude du lancement effectif de l'opération de la révision du fichier électoral dans la ville de Kinshasa, le dimanche 28 mai, le vice-président de la Commission électorale nationale indépendante, Norbert Basengezi Katintima a animé conjointement avec les représentants des partis politiques et le gouverneur de la ville de Kinshasa, André Kimbuta Yango, le conseil provincial de sécurité élargie aux membres du bureau de l'assemblée provinciale de Kinshasa et des bourgmestres de 24 communes de la capitale.

