Congo-Kinshasa: Kasaï - Delly Sesanga plaide en faveur de la constitution d'un fonds de solidarité

L'objectif est de canaliser les contributions humanitaires volontaires et de les faire parvenir au milieu des sinistrés et dans les camps des réfugiés.

« Tout le monde sait. Il est temps d'agir. Ce n'est pas un problème kasaïen. C'est une cause nationale, qui touche notre humanité ». C'est en ces termes que le député national Delly Sesanga, élu de Luiza (Kasaï Central), interpelle les bonnes consciences sur le drame du Kasaï.

Face à la presse, hier jeudi 25 mai à Kinshasa, le président national du parti Envol et président en exercice de la plateforme Alternance pour la République (AR), s'est affiché dans un élan de refus de silence sur la situation sécuritaire au centre du pays. C'est ce qui motive le double appel qu'il a lancé. Le premier appel porte sur les contributions pour la publication d'un livre blanc sur les massacres du Kasaï. « C'est afin que nul n'ignore, et que personne ne dise : je ne le savais pas », soutient-il. Le second appel porte sur l'aspect humanitaire. Il porte sur la mobilisation de toutes les filles et fils du Kasaï ainsi que de tous les Congolais sur l'ensemble du pays, pour venir en aide aux populations du Kasaï, à travers un fonds de solidarité qui aura pour mission de canaliser les contributions humanitaires volontaires et de les faire parvenir au milieu des sinistrés et dans les camps des réfugiés. Ce fonds de solidarité devra également permettre de récolter et de diffuser l'information sur ce qui se passe réellement sur le terrain dans les provinces du Kasaï et Kasaï central.

Déclencher une aide humanitaire d'urgence

Par ailleurs, Delly Sesanga réitère ses propositions contenues dans le plan intégré de sortie de crise. « En date du 12 février 2017, j'avais fait part d'un plan intégré de sortie de crise et j'avais averti qu'il était encore possible d'agir et de ne pas remettre à demain ce qui pouvait être accompli à moindre frais aujourd'hui. Depuis, j'ai effectué avec d'autres élus, une mission au Kasaï en compagnie du vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité. Fort est de constater aujourd'hui que peu des progrès ont été réalisés par manque de résolution et de fermeté dans le chef des pouvoirs publics, qui ont amplifié l'option répressive sans tirer les conséquences de toutes les responsabilités dans la survenance et l'enlisement de cette crise », fait-il savoir.

Ainsi, l'élu de Luiza invite les Nations unies à adapter le format de la présence militaire de la Monusco au Kasaï, et au besoin, à assortir ce format d'une force spéciale plus renforcée pour sécuriser davantage les populations civiles conformément à son mandat tel qu'il ressort de la résolution 2348. À la communauté internationale, il l'appelle à déclencher une aide humanitaire d'urgence aux populations sinistrées du Kasaï et de venir en aide aux réfugiés congolais en Angola.

S'agissant de tous ses acteurs politiques, ils sont appelés à s'abstenir de toute instrumentalisation des conflits ethniques et tribaux à des fins d'exacerbation de la crise.

Dans la foulée, Sesanga fait remarquer que la catastrophe humanitaire qui sévit au Kasaï depuis le mois d'août 2016, mêlent la détresse des populations à des nombreux actes relevant des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité.« L'afflux migratoire des réfugiés dans les pays voisins est le signal de la contagion régionale de la crise interne. La propagation des effets de l'instabilité de la RDC est ainsi devenue une menace sérieuse à la sécurité collective sous-régionale », explique-t-il.