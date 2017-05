Congo-Kinshasa: Kasaï - Le drame humanitaire appelle à une intervention urgente du gouvernement Tshibala

Une semaine après son investiture, le Premier ministre Bruno Tshibala assiste impuissant au drame humanitaire qui sévit dans le Grand Kasaï. Le nombre de déplacés est passé, en quelques semaines, de 1 million à 1,3 millions de personnes. Pire, plus de 400 000 enfants sont menacés de malnutrition sévère. Ce drame humanitaire appelle à une intervention urgente du gouvernement.

La situation va de mal en pis dans les provinces de l'espace Kasaï. Chaque jour qui passe apporte son lot de malheur dans les populations déjà meurtries de l'espace Kasaï. Cette partie de la République démocratique du Congo est toujours en proie à l'insécurité, créée à la suite des mouvements insurrectionnels se réclamant du chef Kamuina Nsapu, tué par les forces de sécurité de la RDC en août 2016.

Ni la présence des Forces armées de la République démocratique du Congo (Fardc) ni celles de la Monusco (Mission de stabilisation de l'ONU) n'ont permis de changer la situation sur le terrain. Au contraire. Tous se dégradent. Même en pleine ville de Kananga, des hors-la-loi imposent l'insécurité notamment dans la commune de la Nganza. Ici, plusieurs familles ont abandonné leurs maisons pour fuir l'insécurité. Malgré les appels du vice-gouverneur pour que les habitants regagnent leurs habitations à la Nganza, beaucoup ne veulent plus rentrer parce que toutes les conditions de sécurité ne sont pas réunies.

Dans son communiqué de mercredi 24 mai, la Monusco a reconnu que dans les provinces du Kasaï et Kasaï Central, la situation sécuritaire reste « tendue et imprévisible », du fait toujours de l'activisme des miliciens Kamuina Nsapu. Outre l'insécurité qui est le lot du quotidien des Kasaïens dans plusieurs contrées, la malnutrition s'invite dans ce concert macabre.

Le mercredi dernier, l'UNICEF a lancé une alerte : près de 400 000 enfants congolais risquent d'être atteint par une malnutrition sévère dans la région du Kasaï en raison des violences en cours. En effet, la crise au Kasaï "a gravement empiété sur les programmes de santé au cours des derniers mois, mettant à risque de malnutrition sévère aiguë presque 400.000 enfants", a indiqué un communiqué de l'agence onusienne.

Les donateurs se font rares

Pour faire face à ce drame, l'Unicef "a besoin de 40,2 millions Usd pour sa réponse d'urgence dans le Grand Kasaï". "Ces enfants sont parmi les plus vulnérables du pays et maintenant ils font face à une crise imminente si l'accès aux services de base n'est pas rétabli rapidement", ajoute le document. "Sans soins de santé adéquats, sans accès à la nourriture et à l'eau potable, la vie de centaines de milliers d'enfants est menacée". Selon l'Unicef, "les approvisionnements alimentaires et les produits de base sont devenus rares" au Kasaï.

En avril dernier, le Coordonnateur de l'action humanitaire en RDC, l'adjoint de la Monusco, Dr Diallo Mamadou, avait lancé un appel de fonds d'urgence humanitaire pour aider les Ong à assister les déplacés dans le Grand Kasaï. Il avait chiffré à plus de 65 millions Usd le besoin en financement pour assister les déplacés pendant une période de six mois. Apparemment, les donateurs occidentaux ne se bousculent pas encore. Kinshasa est en froid avec les occidentaux.

Envahie par les mouvements insurrectionnels depuis neuf mois, la région du Kasaï est devenue le théâtre d'un drame humanitaire qui appelle à une intervention urgente de l'actuel gouvernement national. Les victimes des actions sont principalement prises en charge par les ONG nationales et internationales et par les confessions religieuses. Des initiatives privées de collecte des dons notamment à Kinshasa pour soutenir les populations du Kasaï ont été plus à titre symbolique sans changer la donne sur le terrain.

Investi depuis le mardi 16 mai, le gouvernement Tshibala n'a pas encore montré des signaux forts dans aucun secteur. Plus d'une semaine après la prise de fonctions, il est impérieux que l'Exécutif national agisse. Certes, tout est prioritaire en République démocratique du Congo, mais la tragédie du Kasaï ne devrait pas laisser un gouvernement indifférent. Sans une action prompte et ciblée, notamment dans la région du Kasaï, les vies humaines risquent de continuer à être décimées, non pas seulement par les armes comme c'est le cas jusque-là, mais aussi par la faim et les maladies hydriques et autres de mains sales.

Déjà, avant même le déclenchement des violences, les provinces du Kasaï étaient parmi les plus pauvres de la RDC. Les mouvements insurrectionnels de ces derniers mois n'ont fait qu'exacerber cette situation.

Bruno Tshibala doit agir en urgence pour sauver les vies dans le Grand Kasaï, du reste sa région d'origine.