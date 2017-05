Afrique de l'Ouest: Renforcement de capacité - Les conseils d'administration de la BRVM et du DC/BR se forment

Les Conseils d'Administration de la BRVM et du DC/BR se sont réunis le mercredi 24 mai 2017 à Abidjan en séminaire stratégique sur le thème «Stratégie, développement durable et impact de la technologie sur le développement des marchés de capitaux».

Au cours de ce séminaire, souligne un communiqué, les Administrateurs ont examiné les sujets majeurs qui découlent de l'évolution technologique et de la digitalisation des activités financières à savoir la Big Data, le Crowdfunding, le BlockChain et la Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE).

Ce séminaire leur a permis d'évaluer les impacts à moyen et à long terme de ces sujets sur le fonctionnement et le développement des marchés de capitaux en Afrique en général et la BRVM en particulier. Selon toujours la même source, les Conseils d'Administration de la BRVM et du DC/BR ont, sur la base de leurs réflexions, dégagés des ébauches de visions et de d'axes stratégiques devant gouverner leurs actions au cours des prochaines années.

Conscients et convaincus des changements majeurs qui interviendront dans les années à venir dans le système financier régional, les Administrateurs de la BRVM et du DC/BR ont retenu de mettre en place une veille stratégique qui leur permettra d'anticiper les évolutions et d'offrir des produits et services adaptés.

«Ils comptent sur l'accompagnement de l'ensemble de l'écosystème du marché financier régional afin que les objectifs assignés au marché soient atteints au bénéfice de l'Union», conclut le communiqué.