Tunisie: Attentat de Sousse - Une grande partie des avocats demandent un report du procès

Parmi plus d'une quarantaine d'avocats présents, presque tous ont demandé plus de temps pour préparer correctement le procès. Vers 10 heures, heure de Tunis, 14 des accusés, qui sont actuellement en détention provisoire ou qui ont déjà été condamnés dans d'autres affaires, ont été amenés dans la 5e chambre du tribunal. Ils ont été rejoints ensuite par quatre autres qui se trouvent actuellement en liberté.

Le procès qui doit définir les responsabilités dans la mort de 38 touristes, il y a deux ans, à Sousse, s'est ouvert ce vendredi matin en Tunisie. Un étudiant radicalisé avait surgi sur une plage et avait tiré sur des vacanciers. Il avait ensuite été abattu. Parmi les personnes poursuivies, les complices de l'assaillant, certains toujours en fuite, mais aussi des policiers, mis en cause pour la lenteur de leur intervention. Et dès ce matin, le parquet, les avocats de la défense et les avocats des victimes ont demandé le report de l'audience.

