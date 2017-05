Cote d'Ivoire: Affaire de la cache d'armes à Bouaké - Un proche de Soro entendu par la justice

Une affaire pour laquelle SoulToSoul semble vouloir en dire le moins possible, arguant peut-être lui aussi du secret défense. N'en demeure pas moins que cette convocation et ses éventuelles conséquences sont embarrassantes pour le président de l'Assemblée nationale lui-même, Guillaume Soro, qui sur les réseaux sociaux recommandait à son homme de confiance de dire tout ce qu'il sait pour aider les enquêteurs, précisant en outre que tous ceux qui sont concernés, y compris lui-même, en tant que président de l'Assemblée nationale, devront assumer.

La découverte d'une cache d'armes, à Bouaké, épicentre de la contestation des soldats mutins, fait beaucoup de bruit, en Côte d'Ivoire. Un proche du président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, est convoqué par la gendarmerie du Plateau, dans le centre des affaires d'Abidjan. Souleymane Kamagaté (SoulToSoul) est le directeur du protocole et c'est dans l'une de ses propriétés supposées, qu'on aurait retrouvé, il y a une dizaine de jours, des kalachnikovs, des munitions et des lance-roquettes, selon la presse.

