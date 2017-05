Cameroun: Académie nationale de football - Les responsables sont connus

Le chef de l'Etat a choisi Issa Hayatou et Enow Ngachu pour lancer la structure dédiée à la promotion de la discipline.

Issa Hayatou comme président du Conseil d'administration et le duo Enow Ngachu-Eloi Mindjeme respectivement directeur général et directeur général adjoint. Depuis le 24 mai 2017, la première équipe managériale de l'Académie nationale de football (ANAFOOT) est connue. Et ce, à la faveur d'un décret du président de la République, Paul Biya, nommant les responsables chargés de donner corps à cette institution. Il faut dire que le chef de l'Etat, dont l'engagement à faire rayonner le football camerounais ne souffre d'aucun débat, a privilégié l'expérience pour ce faire.

Issa Hayatou, qu'on ne présente plus, est celui qui a mis la Confédération africaine de football sur la voie de la modernité, en faisant d'elle une des plus puissantes au monde en une trentaine d'années à sa tête. Une position occupée de 1988 à 2017. A 71 ans, Issa Hayatou, qui vient par ailleurs d'être nommé vice-président d'honneur de la FIFA, bénéficie d'un mandat de trois ans renouvelable une fois. A ses côtés, Carl Enow Ngachu, un homme de terrain, va s'essayer au management au poste de directeur général. Le technicien était jusqu'alors sélectionneur national des Lionnes indomptables avec qui il reste sur un titre de vice-championnes d'Afrique. Parallèlement, en mars dernier, Enow Ngachu avait pris en mains Colombe du Dja et Lobo, club de Ligue 1.

D'ailleurs, c'est durant une rencontre de la 15e journée au stade annexe de Yaoundé que le nouveau promu a appris la nouvelle, saluée par un stade fier de lui. Il sera secondé dans sa tâche par Jules Eloi Mindjeme, professeur d'EPS de formation, qui officiait jusqu'à sa nomination comme directeur du développement du sport de haut-niveau depuis un an au MINSEP. Créée en septembre 2014, l'ANAFOOT doit notamment veiller à l'initiation et l'encadrement des jeunes à la pratique du football de haut niveau, la formation initiale et continue des formateurs à l'enseignement théorique et à la pratique du football, le développement de l'expertise nationale dans les métiers liés au football, la collecte, la conservation et la diffusion de la documentation relative au football, ainsi que la recherche fondamentale et appliquée aux métiers liés au football. En avril 2016, une nouvelle étape avait été franchie avec un décret présidentiel portant organisation et fonctionnement de l'ANAFOOT, un établissement public administratif d'enseignement, spécialisé dans le football et doté d'une personnalité juridique et de l'autonomie financière. En août de la même année, ce sont les membres du Conseil d'administration, une dizaine, qui étaient nommés. C'est dire que la mise en route effective de l'institution est définitivement lancée.