Afrique Centrale: CAN 2019 - Les 23 Léopards de RDC pour défier le Congo-Brazzaville

Gardiens de but : Ley Matampi (TP Mazembe/RDC), Joël Kiassumbua (FC Wohlen/Suisse), Guelord Nkela (sans club) Défenseurs : Yannick Bangala (AS Vita Club/RDC), Merveille Bope (Standard de Liège/Belgique), Glodi Ngonda (AS Vita Club/RDC), Jordan Ikoko (Guingamp/France), Issama Mpeko (TP Mazembe/RDC), Christian Luyindama(Standard de Liège/Belgique), Fabrice Nsakala (Alanyaspor/Turquie), Gabriel Zakuani (Northampton/Angleterre) Milieux de terrain : Wilfred Moke (Steaua Bucarest/Roumanie) Gabriel Kakuta (Deportivo La Corogne/Espagne), Jacques Maghoma (Birmingham City/Angleterre), Chancel Mbemba (Newcastle/Angleterre), Rémi Mulumba (Gazelec Ajaccio/ France) Attaquants : Benik Afobe (Bournemouth/Angleterre), Jonathan Bolingi (Standard de Liège/Belgique), Cédric Bakambu (Villarreal/Espagne), Junior Kabananga (FC Astana/Kazakhstan), Firmin Mubele (Rennes/France), Yeni Ngbakoto (Queens Park Rangers/Angleterre), Ricky Tulengi (DC Motema Pembe/RDC).

Florent Ibenge a en revanche rappelé l'attaquant Benik Afobe, qui avait fait faux bond aux « Léopards » avant la CAN 2017. Il a aussi convoqué deux nouveaux : le milieu de terrain Wilfred Moke et l'attaquant Yeni Ngbakoto.

