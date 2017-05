Cameroun: Championnats d'Afrique de karaté - Derniers réglages

Au plan sportif, la trentaine d'athlètes sélectionnés pour prendre part aux championnats achève sa préparation. Les karatékas camerounais (catégories senior et junior) sont en effet en stage depuis le 2 mai dernier au palais polyvalent des Sports. « Pour le temps qui nous reste, nous faisons davantage un travail de toilettage technique et de synchronisation pour les katas. Nous mettons les athlètes dans les paramètres de compétition », confie Marie Ngo Simb, entraîneur national féminin senior. Afin de soutenir leurs cadets, le collectif des karatékas camerounais de la diaspora a offert un don d'équipements aux sportifs en stage. Le karaté étant désormais une discipline olympique, la compétition organisée à Yaoundé permettra aux compétiteurs d'engranger des points dans la perspective de participer aux Jeux olympiques de Tokyo en 2020.

La réunion préparatoire des championnats d'Afrique de karaté tenue mardi dernier au ministère des Sports et de l'Education physique a permis de parachever les derniers détails au plan organisationnel. En effet, la compétition débute le 29 mai prochain à Yaoundé. Aussi, Macias Doh Bobga, inspecteur général du MINSEP, a-t-il demandé au comité d'organisation, au nom du MINSEP, de tout mettre en oeuvre pour que ces championnats soient une réussite. Selon le président de la Fédération camerounaise de karaté, Emmanuel Wakam, 20 pays ont confirmé leur participation. Le matériel offert par la Fédération internationale de karaté pour le tournoi est aussi arrivé. Les premiers officiels sont attendus à Yaoundé dans les prochains jours car en marge des combats, l'Union des fédérations africaines de karaté tiendra son congrès exécutif et un stage international d'arbitrage.

