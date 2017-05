Cameroun: Le film d'un vendredi noir

Un malheureux concours de circonstances avait provoqué le rassemblement d'une multitude à bord du train 152 de la Camrail, à destination de Douala.

Pour Abdel qui partage sa douleur sur les réseaux sociaux, suite au décès de sa mère dans cette catastrophe ferroviaire, les souvenirs sont vifs. « Le 21 octobre 2016 commence comme une journée tout à fait normale pour ma famille. Ma mère doit rentrer de Yaoundé et arriver à Douala dans la matinée. Mais, ce matin-là, un pont s'effondre entre les deux principales villes du Cameroun. La liaison en bus, que ma mère a privilégiée, est coupée. Elle se retrouve forcée de prendre le train », explique le jeune homme dans son tweet. Ils sont nombreux, les voyageurs qui se rabattent sur ce mode de transport ce jour-là pour rallier la capitale économique. Résultat, c'est un train particulièrement long et aux wagons surchargés qui quitte la gare de Yaoundé aux alentours de 11h. L'impensable survient vers 13h30 à quelques encablures de la gare d'Eséka, environ 200 Km de Yaoundé.

Les principales voies d'accès au site étant inutilisables, les pouvoirs publics compétents organisent les secours comme ils peuvent. Il y a là des équipes de sapeurs-pompiers parties de Douala et Yaoundé. Des militaires, gendarmes, policiers, médecins, infirmiers, secouristes de la Croix-Rouge aussi. De même que des équipes de la Protection civile, des civils et autres riverains mobilisés spontanément, ou par le maire d'Eséka et le préfet du Nyong et Kellé. Des membres du gouvernement dont les ministres des Transports, Edgard Alain Mebe Ngo'o, de la Santé publique, André Mama Fouda et le secrétaire d'Etat à la Défense en charge de la gendarmerie, Jean Baptiste Bokam, descendent sur le site. Un train spécial est affrété pour évacuer les blessés vers les hôpitaux aux plateaux techniques de qualité et transférer les dépouilles mortelles vers les morgues.

Les premiers soins sont dispensés à l'hôpital de district d'Eséka et d'autres centres de santé privés de la petite localité. Au terme de plusieurs jours de recherche de survivants et corps de personnes disparues dans les décombres, le décompte final des victimes est arrêté à 76 morts et 599 blessés, de source officielle. Ecourtant son séjour à l'étranger, le président Paul Biya instruit l'observation d'une journée de deuil national pour le 24 octobre 2016. Dans le train de mesures présidentielles qui vont suivre dès le 25 octobre, une commission d'enquête officielle est mise sur pied. Dans ses travaux, elle entend les différents acteurs de cette folle journée : membres du gouvernement, responsables de Camrail, experts des transports... en vue de la manifestation de la vérité. De plus, la gratuité de la prise en charge des accidentés dans les hôpitaux est décrétée. Des fonds sont également mis à la disposition des familles pour l'organisation des obsèques de leurs défunts.