Cameroun: Campagne agricole 2017 - C'est parti dans le Septentrion

Le lancement officiel de la saison dans cette partie du pays a été présidé mercredi à Maroua par le ministre Henri Eyebe Ayissi.

Placée sous le signe de reconstitution du capital agricole productif de notre potentiel, la cérémonie de lancement officiel de la campagne agricole 2017 qui s'est déroulée mercredi dernier à Maroua avait surtout pour but de remettre les agriculteurs en confiance. En effet, fait remarquer le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Henri Eyebe Ayissi qui présidait la cérémonie, « les exactions de la secte Boko Haram ont conduit de nombreuses populations à des déplacements forcés et à la déstructuration des systèmes de production existants, surtout dans la région de l'Extrême-Nord ».

Face à cette situation d'urgence, le gouvernement de la République s'est mobilisé pour apporter des solutions d'urgence, notamment en fournissant l'assistance rendue nécessaire aux populations des zones sinistrées, à travers le don alimentaire spécial du chef de l'Etat constitué de denrées alimentaires et de produits de première nécessité. Côté production, le constat s'agissant des régions septentrionales, est que malgré les efforts fournis par l'Etat à travers des appuis et les multiples projets, les populations ne parviennent pas encore à couvrir tous leurs besoins alimentaires. A titre d'exemple, les statistiques révèlent qu'en 2016 à l'Extrême-Nord, la production en céréales était de 654 222 tonnes pour des besoins estimés 817 440 tonnes, soit un déficit de 163 218 tonnes.

Ce qui interpelle fortement l'Etat. Ainsi donc, pour cette campagne agricole 2017, le Minader a déclaré que le gouvernement compte intensifier ses efforts à travers la mise en œuvre des actions visant à accroitre substantiellement la production agricole. Cela passe notamment par la mise à disposition du matériel agricole (semences améliorées et plants) au profit des producteurs. D'où l'invitation à l'endroit de ces derniers à repartir avec ardeur et engouement dans les champs, pour qu'en fin de compte la production agricole s'améliore en quantité et en qualité.