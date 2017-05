Cameroun: Assurance maladie - Une offre faite au chef de l'Etat

Selon le ministre de la Santé publique qui coiffe ce comité, le document-cadre décrivant l'ensemble du processus présentant les projections financières de ce grand projet social sera présenté en novembre 2017. Le comité propose la mise en place d'une structure nationale unique de gestion technique et financière de la couverture de santé. JTF Consulting and Gestion SARL est une société suisse qui a pour spectre de compétences entre autres, appuis-conseils en gestion d'entreprise, comptabilité, assurances sociales. Son siège est à Ollo, dans le canton de Vaud.

Selon lui, cette structure qui doit assurer une meilleure prise en charge médicale à tous les Camerounais aura pour actionnaire unique l'Etat du Cameroun. « Chaque citoyen devrait en bénéficier au prorata de ses revenus », souligne Jean-François Thévenaz. Reste au gouvernement d'analyser la faisabilité et l'opérationnalité d'un tel projet. Le projet d'institution d'un système de couverture universelle de santé est un grand challenge pour les pouvoirs publics camerounais. C'est d'ailleurs dans ce sens que le gouvernement a mis sur pied un comité technique national intersectoriel en charge de la conduite de ce processus, avec l'appui de partenaires techniques et financiers. Ledit comité a présenté en février 2017 les caractéristiques organisationnelles et techniques des scénarii d'architecture dudit système, dont le plan de développement sera élaboré et produit au premier semestre 2017.

Le gouvernement camerounais est à la recherche d'une formule idoine pour garantir un meilleur accès aux soins à l'ensemble de la population. Le directeur de JFT Consulting and Gestion SARL est allé présenter son offre au palais de l'Unité vendredi dernier. Au cours de l'audience que lui a accordé au nom du chef de l'Etat, le ministre-secrétaire général de la présidence de la République, Ferdinand Ngoh Ngoh, Jean-François Thévenaz a dévoilé les déclinaisons de son projet qu'il a soumis à l'attention du gouvernement camerounais. Se confiant à la presse au sortir de son entretien avec le ministre secrétaire général de la présidence, le patron de JFT Consulting a indiqué qu'il est porteur d'un projet de création d'une caisse nationale d'assurance maladie et d'accident au Cameroun.

Copyright © 2017 Cameroon Tribune. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.