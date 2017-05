Angola: Le MPLA réitère son engagement à attirer l'investissement privé

Luanda — Le MPLA a réitéré jeudi, à Luanda, son engagement à attirer des investissements privés dans tous les secteurs de l'économie, en mettant l'accent sur l'exploitation minière et la transformation des minéraux.

C'est ce qu'a annoncé le candidat du MPLA à la présidentielle, João Lourenço, au cours d'une rencontre avec les hommes d'affaires, qui a servi à écouter leurs préoccupations et leurs opinions au sujet du programme de gouvernement du MPLA pour la période de cinq ans (2017-2022).

Quant aux minéraux, l'homme politique mentionné le traitement du fer et de l'acier, ainsi que des pierres précieuses. En ce qui concerne, d'autres secteurs, il a parlé de l'importance de l'agriculture, de la pêche, du tourisme, de l'industrie textile, de l'industrie des matériaux de construction et de l'industrie de la construction navale.

« Nous allons créer un environnement propice pour que ce rêve devienne une réalité, grâce à une gouvernance transparente, avec moins de bureaucratie dans l'approbation des projets privés et une plus grande souplesse dans la délivrance des visas pour les touristes et les hommes d'affaires (...) », a-t-il souligné.

Il a, par ailleurs, invité les entrepreneurs à travailler main dans la main avec le MPLA, s'il gagnait les élections, afin de « corriger ce qui ne va pas et d'améliorer ce qui est bien, », en rendant ainsi l'économie plus forte et plus compétitive et en servant mieux l'Angola et les Angolais.