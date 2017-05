Afrique: Jean-Karim Fall, figure de RFI et France 24 nous a quittés

De ces années, les auditeurs se souviendront entre autres de sa couverture des grands sommets africains. En 2012, il quitte RFI mais pas le continent dont il est devenu l'un des plus éminents spécialistes, et qu'il continue à suivre avec passion pour France 24, qui le nomme rédacteur en chef.

Puis il retourne s'installer en Afrique. Envoyé spécial permanent de RFI à Abidjan entre 1992 et 1995, puis à Libreville, mais là il ne reste qu'un an car en 1996 il est rappelé à Paris pour prendre la tête du service Afrique. Poste qu'il occupe presque sans discontinuer jusqu'en 2012.

Un père sénégalais et une mère français, dès sa naissance en 1958 Jean-Karim Fall partage son coeur entre la France et le continent africain.

En deuxième partie de carrière, il était devenu un habitué des voyages officiels et des grands sommets africains. Mais s'il savait les faire « vivre » à l'antenne, c'est parce qu'il s'était nourri d'années et d'années de terrain africain.

