Guinée: Mines de Boké - Vers une parfaite cohabitation entre populations et SMB-WAP-UMS

A Katougouma, grâce au consortium SMB-Winning, les citoyens et les travailleurs pourront recevoir des soins de qualité. Le congloméra a construit un centre de santé et équipé des matériels de dernière génération.

A en croire un citoyen contacté par nos soins, la réalisation de ces ouvrages resserre le lien d'amitié et de convivialité entre la société et les communautés riveraines des zones minières.

"Nous avions de problème de vente de nos marchandises à cause du mauvais état de la route. Avec cette route que vous avez construite la vente à Boké et ailleurs de nos produits sera très facile. Nous saluons l'arrivée de cette route car nous nous sentons désormais impliquer dans l'extraction de la mine de Boké", expliquent-ils.

