Congo-Kinshasa/Guinée: Coupe de la Confédération - Mazembe tient Horoya AC en échec à Conakry

La magie du football c'est ça, pendant les minutes où tu ne sais pas marquer, il faut être rigoureux et beaucoup plus attentifs parce que la moindre décontraction est fatale. Nous sommes déçus du nul, mais c'est un championnat et à nous d'aller rebondir au Gabon. ».

Pour notre part, c'est entre la 45e et la 70e que nous avons raté notre deuxième partie de match. En première mi-temps, nous ne dominions pas mais on marque. Lorsqu'on reprend les commandes du match, Mazembe nous surprend.

La rentrée de Solomon Asante est venue apporter un coup de pouce offensif à l'équipe et nous avons fait la différence. Lorsque le temps file, tout le monde doute mais le plus important est de montrer qu'on y croit jusqu'au bout.

Dévoilant son discours à la pause du match, Mihayo a dit : « Nous avions eu des difficultés à sortir les ballons en première période. Les joueurs de Horoya nous ont coincés en jouant très haut. Sincèrement, nous avions subi et le but guinéen était logique. En seconde période, il fallait sortir de notre camp.

Et d'indiquer : « Ce n'était pas facile mais le plus important pour nous est de ramener quelque chose à la maison, l'objectif est atteint. Malgré une très mauvaise entame, notre mise en place tactique a bien marché en seconde période.

Le TP Mazembe a ramené un point précieux de son déplacement à Conakry où le team noir et blanc de Lubumbashi, a accroché, le mercredi 24 mai 2017, la formation d'Horoya AC par un but partout. C'était en deuxième journée de la phase des groupes de la Coupe de la Confédération.

