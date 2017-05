En fait, ce dernier avait affirmé, le 15 mai que trois cent nonante miliciens, trente-neuf militaires et quatre-vingt-cinq policiers étaient tués dans la mission des FARDC de restaurer l'autorité de l'Etat dans les provinces du Kasaï, Kasaï Central et Kasaï Oriental.

« Aujourd'hui on vient de libérer 138 otages dans le groupement Kambembo, on a repris le contrôle de la localité Kabudimbu, dans le territoire de Luiza où nous avons libéré trois enfants qui étaient pris en otage pour être égorgés.

Il y a la destruction des infrastructures du patrimoine du domaine de l'Eglise catholique, on égorge des gens et il ne dénonce pas cela », s'insurge le Commandant de la 2ème zone de défense.

Cet élu national avait aussi révélé, sur base des chiffres obtenus des fédérations de son parti et des organisations de la société civile de cette province, que les tueries du Kasaï ont fait plus de 3300 morts.

