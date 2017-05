Burkina Faso: L'Unapol va porter plainte contre Adja Divine

L'Observatoire de la démocratie et des droits de l'homme s'inquiète de la montée en puissance… Plus »

UNAPOL invite les populations à se soumettre aux contrôles de police et à bannir la corruption. L'objectif de ces contrôles étant la protection des biens et des personnes.

- Convoquer l'ensemble des délégués UNAPOL des 13 régions et des 45 provinces le mercredi 31 mai 2017 à l'École Nationale de Police à 8h00 en vue de l'organisation d'une manifestation inédite pour le respect de la Police et des principes de la république sur toute l'étendue du territoire burkinabé.

UNAPOL, fidèle à son objectif de défendre les intérêts matériels et moraux de la Police et des policiers décide de ce qui suit :

2) Pourquoi dame DIESSONGO feint-elle d'ignorer la présence de l'agent qui s'est interposé entre elle et ses agresseurs et persiste à répéter qu'elle a été abandonnée par l'agent qui est pourtant bien visible sur les images de la scène, diffusées sur les réseaux sociaux ?

UNAPOL encourage "ADJA DIVINE" à surmonter cette dure épreuve et témoigne toute sa sympathie à elle et à toutes les femmes du monde pour cette atteinte grave à la dignité féminine.

UNAPOL condamne avec fermeté l'acte d'incivisme de la horde et s'indigne que dans une république des individus empêchent la Police de faire son travail et décident de lyncher un individu, fut-il un scélérat et quel que soit le crime dont il est suspecté.

UNAPOL adresse ses vives félicitations aux deux policiers qui ont fait preuve de vigilance et de témérité professionnelle. Leur promptitude et leur sang froid ont permis à dame DIESSONGO d'échapper au pire face à une meute la suspectant de vol d'enfant.

