Sénégal: Journée de prières et de solidarité envers les nécessiteux, dimanche

Les Présidents Paul Kagamé et Macky Sall ont réceptionné le Super Prix Grand Bâtisseur… Plus »

Le GMS veut permettre aux populations de tirer profit des opportunités offertes par les politiques économique et sociale du Plan Sénégal Emergent (PSE), grâce à la mise en place des GIE dans les domaines tels que l'agriculture, la santé, les transports, etc.

L'occasion sera saisie pour remettre des kits Ndogou à des nécessiteux de la zone et d'autres d'horizons divers, renseigne la source qui quantifie à plus d'une dizaine les cellules du mouvement réparties dans Dakar.

Dakar — Le mouvement GMS (Gunge Macky Sall) organise, dimanche à la Place de la Nation (ex. Place de l'Obélisque), une journée de prières et de solidatité envers les nécessiteux, selon un communiqué reçu à l'APS.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.