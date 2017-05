Sénégal: Mecque 2017 - Les inscriptions démarrent lundi

Le mouvement GMS (Gunge Macky Sall) organise, dimanche à la Place de la Nation (ex. Place de l'Obélisque),… Plus »

Le délégué général a expliqué que le gouvernement a décidé de ne pas encore demander une augmentation de son quota en attendant d'avoir une plus grande maîtrise de son expérience de libéralisation. En ce qui concerne le prix, la délégation générale a assuré qu'il sera maintenu au même niveau que 2016, à 2,6 millions de FCfa, malgré la situation d'inflation que connaît l'Arabie Saoudite, où tous les prix ont augmenté dans le domaine de l'hébergement et autres.

Après le démarrage des visites médicales depuis le jeudi 18 mai, les candidats au pèlerinage aux lieux saints de l'Islam vont pouvoir démarrer leurs formalités d'inscription ce lundi dans les locaux du Cerfi, sis à Liberté 6. Le délégué général Aziz Kébé a aussi révélé que, selon le calendrier établi, le premier vol est prévu 14 août et le retour le 13 septembre 2017. Aziz Kébé a ajouté avoir noté une « satisfaction » des populations, des autorités politiques et religieuses de l'évaluation de l'édition 2016. Il a ajouté que les recommandations du Conseil interministériel ont été transformées en directives présidentielles avec la réaffirmation de l'option irréversible de libéraliser l'organisation du pèlerinage à la Mecque. Ainsi, précise-t-il, « les privés » vont continuer à prendre la quasi-totalité les pèlerins à convoyer. Cette année, sur le quota de 10.500 pèlerins attribué au Sénégal comme l'année dernière, les voyagistes privés vont prendre en charge les 9.500 alors la délégation générale voit sa part diminuer à 1.000 contre 1.500 l'année dernière.

