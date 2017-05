Sénégal: Aliou Cissé - ''Le maillot national revêt un caractère sacré ''

Et les deux matchs amicaux contre le Nigeria (1-1) et la Côte d'Ivoire (1-1), en mars dernier, ont conforté l'idée que ce groupe progresse, selon lui.

A l'en croire, certains joueurs se sont confiés à lui et ont reconnu que dans un passé récent, ils auraient pu perdre certains matchs joués au Niger ou au Burundi, à cause des aléas climatiques.

Le sélectionneur national s'est réjoui de l"'état d'esprit" qui prévaut au sein de l'équipe du Sénégal. "On a désormais devant nous des joueurs engagés à se battre et à tirer dans le même sens en sachant qu'en équipe nationale, surtout en Afrique, le seul talent ne suffit pas", a-t-il fait remarquer.

"Et, en voyant les joueurs répondre sans rechigner aux convocations du mois de juin, alors qu'ils auraient pu penser à des vacances méritées, on se dit que cette première phase a été un succès", a dit le sélectionneur national, trouvé à l'hôtel qui doit accueillir samedi les Lions pour un stage.

Copyright © 2017 Agence de Presse Sénégalaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.