Sénégal: Colonel Daouda Diop, directeur de l'administration pénitentiaire - « Khalifa Sall est un détenu bien traité »

L'administration pénitentiaire brise le silence sur les conditions de détention du maire de Dakar, Khalifa Sall. Elle a tenu un point de presse, mercredi au cours duquel le directeur de la Mac, le colonel Daouda Diop, a apporté des réponses à toutes les interpellations. Selon lui, M. Sall est « bien traité ».

L'administration pénitentiaire a apporté des précisions suite au « supposés restrictions de libertés » du détenu Khalifa Ababacar Sall. En point de presse ce mercredi, le directeur de la Maison d'arrêt et de correction de Rebeuss, le colonel Daouda Diop, s'est prononcé sur plusieurs questions qui ont trait aux conditions de détention du maire de la ville de Dakar.

« Les conditions de détention du maire de Dakar sont les mêmes que celles de tous les détenus », soutient le directeur. Citant l'article 235 du Code pénal où il est indiqué « que les visites pour tous les détenus au Sénégal ont lieu le mercredi et le dimanche, excepté les jours fériés », le colonel Diop soutient que l'administration pénitentiaire, compte tenu du nombre de détenus, a pris sur elle la responsabilité d'ajouter deux jours supplémentaires; ce qui fait quatre jours de visite au lieu de deux. Néanmoins, il précise que le détenu Khalifa Sall jouit même d'une journée spéciale pour recevoir ses visiteurs. « On lui a accordé le lundi et aucun détenu ne pouvait le déranger. Entre le 13 mars, date de sa première visite, et le 22 mai 2017, Khalifa Sall a reçu 206 visites en prison », précise le colonel qui rappelle que l'administration pénitentiaire ne délivre pas de permis de visite ni de communication.

Cependant, ajoute-t-il, « un permis peut être délivré aux parents proches selon l'article 232 du Code pénal ou, pour des motifs exceptionnels, d'autres personnes peuvent bénéficier de permis auprès des autorités judiciaires », explique le directeur de la Mac. Non sans indiquer que les visites aux détenus doivent se tenir au parloir de la prison avec un dispositif de séparation. Une disposition qui, selon M. Diop, n'a pas été appliquée à M. Sall au début de son incarcération. « Depuis son incarcération le 7 mars 2017 jusqu'au 10 mai, le parloir était en phase de reconstruction. Et Kalifa Sall recevait ses visites dans un espace bien aménagé par l'administration pénitentiaire. Aucune conditionnalité ne lui a été faite pour ses visites. Il recevait qui il voulait et pour le temps qu'il voudra bien consacrer à ses visiteurs », se défend-il. S'agissant de l'interdiction d'accès à la mosquée, le directeur affirme que pour des raisons de sécurité, l'administration pénitentiaire ne pouvait prendre de tels risques. « M. Khalifa Sall n'est pas n'importe qui; il est le maire de la capitale et nous nous devons de veiller sur sa sécurité. C'est pourquoi, on ne le laisse pas accéder à la mosquée de la prison. Pour ce qui est de la bibliothèque, il n'a jamais fait la demande, cependant, un maître coranique a été mis à sa disposition », explique le colonel Daouda Diop, qui a profité de cette rencontre avec la presse pour faire visiter aux journalistes les nouveaux parloirs inaugurés le 9 mai dernier par le garde des Sceaux, ministre de la Justice, Sidiki Kaba. « Ce nouveau parloir d'une capacité de 15 box avec un système de communication moderne, offre toutes les conditions sécuritaires requises aux détenus et aux visiteurs. Il est fonctionnel depuis le 08 mai 2017. Malgré toutes ces commodités, le détenu Khalifa Sall a refusé de recevoir ses visiteurs dans le nouveau parloir », note le directeur.