Maroc: Ghizlaine Aakar réussit avec brio sa quatrième tentative

La ruée vers ce mythique mont a commencé le siècle dernier. Le Néo-Zélandais Edmund Hillary et le Sherpa Tensig sont les premiers alpinistes à gravir le mont Everest en 1953. En 1975, la Japonaise Junko Tabei est devenue la première femme à relever ce défi. L'Italien Reinhold Messner, quant à lui, se démarque de tous ses prédécesseurs en réalisant en 1978 la première ascension en solitaire et sans assistance respiratoire.

L'Everest est comme une pieuvre géante et enchanteresse qui envoie ses tentacules dans toutes les directions. Il est verticalement éloigné des océans de 8848 m. A l'allure fière, le massif est formé dans ses hauteurs par des roches à lames affutées, des crevasses sans fonds, et des pentes fortement redressées. Mais ce n'est pas tout, à cela, il faudrait ajouter les effets de l'altitude, le froid et le manque d'oxygène. C'est dire que ce sommet est loin d'être un lieu d'apaisement. Il le rappellera inlassablement à tous ses visiteurs. Son ascension représente « le défi d'une vie » que se sont fixé bon nombre de sportifs.

