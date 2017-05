Ile Maurice: Gestion Étatique - Des institutions parapubliques sans directeur ou presque...

Ce dossier traité en un si court laps de temps fait sourciller. Et les interrogations se creusent davantage… Plus »

Bardwazsingh Jokhoo est le directeur général par intérim de la Banque de développement (DBM). Il avait lui-même remplacé en 2015 Rookum Aubeeluck, qui avait été prié de prendre sa retraite. Ce dernier n'était pas non plus le titulaire à ce poste. En dépit de deux appels à candidatures, personne n'a pu satisfaire le conseil d'administration de la DBM.

Du côté du gouvernement, on fait comprendre que dans le cadre de la réforme annoncée dans le Budget, plusieurs organismes parapublics seront appelés à fusionner et que quelques entités disparaîtront.

\Plusieurs institutions gouvernementales et organismes parapublics sont sans directeur général depuis plusieurs mois, voire des années. Et même ceux qui sont en poste ne sont que directeurs généraux par intérim.

