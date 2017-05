Ile Maurice: Sécurité Publique - Les postes de police sous l'oeil de 721 caméras

L'Eastern Division et la Western Division seront, pour leur part, dotées de 101 et 155 caméras CCTV respectivement.

Du côté de la Metropolitan Division, à Port-Louis Nord et Port-Louis Sud, on compte 13 postes de police qui seront dotés de 34 caméras dans les cellules, 32 dans les salles d'interrogatoire et 32 dans les cours. Quant à la Northern Division, elle sera équipée de 128 caméras réparties dans ses 14 postes de police.

Selon le document d'appel d'offres, toutes les images seront disponibles pour une durée de cinq jours et les caméras devront être opérationnelles 24/7. De plus, si les caméras ne fonctionnent pas comme il se doit, le soumissionnaire pourrait faire face à des pénalités.

Ainsi, 721 caméras seront activées dans ces bâtiments 24 heures sur 24. Il nous revient que l'administration de la police tente d'être plus transparente quant à la gestion des cas de crimes et veut pouvoir prévenir des cas de suicide ou de brutalité.

