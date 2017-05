Egypte: L'ONU condamne un attentat contre des Coptes à Minya

Le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, et le Conseil de sécurité ont condamné vendredi un attentat meurtrier contre un bus transportant des chrétiens coptes dans la province de Minya, en Egypte.

« Le Secrétaire général condamne aujourd'hui l'attaque terroriste à Minya, en Égypte. Il ne peut y avoir aucune justification pour cette violence horrible », a dit son porte-parole dans une déclaration à la presse.

M. Guterres a présenté ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et au gouvernement et au peuple égyptiens. Il a souhaité un prompt rétablissement aux blessés et a souhaité que les auteurs de « cet acte méprisable » soient rapidement identifiés et traduits en justice.

Le Conseil de sécurité a également condamné fermement cette « attaque terroriste odieuse et lâche ».

Dans une déclaration à la presse, les membres du Conseil ont exprimé leur sympathie et présenté leurs condoléances aux familles des victimes et au gouvernement d'Egypte. Ils ont souhaité un rétablissement rapide et complet aux blessés.

Vendredi, au début d'une séance consacrée à la situation au Moyen-Orient, les membres du Conseil ont observé une minute de silence en hommage aux victimes de cette attaque.

Selon la presse, les assaillants étaient à bord de trois camionnettes quand ils ont attaqué l'autobus qui amenait les passagers au monastère de Saint-Samuel, dans la province de Minya, à plus de 200 km au sud du Caire. L'attaque a fait au moins 28 morts et des dizaines de blessés, dont de nombreux enfants.