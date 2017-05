Maroc: France/Maroc - Déclassifiacation des documents de l'affaire Ben Barka

Paris a déclassifié 89 documents liés à l'affaire Ben Barka, un opposant marocain enlevé le 29 octobre 1965 en plein Paris, et dont le corps n'a jamais été retrouvé, les circonstances et les responsabilités de sa mort jamais clairement établies.

Son fils, Bachir Ben Barka a fait part de sa surprise et de sa déception. « Ces documents existent déjà dans le dossier, a-t-il expliqué. Il n'y a donc rien de nouveau.

Certains font partie des premières investigations du juge Zollinger, en 1966, et puis les autres du paquet qui avait été déclassifié en 1982, sur ordre de Mitterrand et de Mauroy, et qui ont été totalement déclassifiés en 2000 par Mme Alliot-Marie.

Cela ne concerne pas ceux que nous avions sollicités, à savoir des documents qui ont été saisis dernièrement, en 2010, à la DGSE », a-t-il déclaré.

Ajoutant : « Nous essayerons d'avoir un peu plus de précisions sur la démarche qui a été suivie et qui a fait qu'on se retrouve avec des documents qui avaient déjà été déclassifiés et pas du tout avec ceux qui ont été sollicités et qui, bien sûr, n'apportent rien sur ce que l'on cherche, à savoir sur le sort de mon père.

Nous sommes toujours en présence d'un réel manque de volonté de faire aboutir cette recherche de la vérité. Pour moi, personnellement, c'est ce que j'appelle des manifestations concrètes de la Raison d'Etat ».