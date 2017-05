Congo-Kinshasa/Congo-Brazzaville: CAN 2019 - Les Diables rouges sont à Lisses pour préparer le choc face à la RDC

Seize joueurs, en attendant Marvin Baudry dans la soirée, ont retrouvé Sébastien Migné et son staff, ce vendredi en fin d'après-midi à Lisse, en Essonne. Le coup d'envoi de neuf jours de stage, complété par celui des joueurs locaux, de lundi à jeudi à Kintélé, pour aller chercher un résultat à Kinshasa le 10 juin prochain.

Attendus en fin d'après-midi, Dylan Bahamboula et Arnold Bouka Moutou (Dijon/Ligue 1), Sylver Ganvoula (Anderlecht/1re division belge), Francis N'Ganga (Charleroi/1re division belge), Nsendo Kololo (Metalul Resita/2e division bulgare), Juhvel Tsoumou (Wacker Burghausen/4e division allemande), Juvrel Loumingou (Tarbes/CFA), Barel Mouko (La Mancha), Hardy Binguila et Charlevy Mabiala (Auxerre B/CFA), Bevic Moussiti Oko (Dunkerque/National), Durel Avounou (Caen/Ligue 1), Jordan Massengo (Union-Saint-Gilloise/2e division belge), Fernand Mayembo (Grenoble/CFA), Yhoan Andzouana (Monaco B/CFA) et Clevid Dikamona (Bourg-en-Bresse/Ligue 2) se sont présentés au sélectionneur national, Sébastien Migné, à Lisses ce vendredi.

Marvin Baudry (Zulte-Waregem/1re division belge), dont l'avion atterrissait dans la soirée, complètera rapidement le groupe. Ajoutons-y la présence, du staff composé de Guillaume Koffi, adjoint et préparateur physique, Olivier Henneuse, kinésithérapeute, Salomon Bambenze et Fortuné Tabouna, du staff administratif et logistique.

Delvin Ndinga (Lokomotiv Moscou/1re division russe), retenu pour des affaires personnelles et excusé par le staff, arrivera dimanche. Comme Yves Pambou (DAC Dunajska Streda/1re division slovaque), qui dispute la dernière journée du championnat slovaque samedi soir, ainsi que Prince Oniangué (Bastia/Ligue 1) et Tobias Badila (Nancy/Ligue 1), à qui Sébastien Migné a donné deux jours supplémentaires pour se ressourcer après une fin de saison marquée par la relégation de Bastia et Nancy.

Engagé en finale de Coupe de France avec Angers, samedi soir, Fodé Doré (Angers/Ligue 1) rejoindra le groupe lundi. Appelé pour pallier les absences, comme Juvrel Loumingou, Rahavi Kifoueti (Lokomitiv Gorna Oryahovitsa/1re division bulgare) devrait arriver dimanche, après son match de barrage face au FC Montana, samedi soir.

Endeuillé, Jonathan N'Sondé (FC Nantes B) était logiquement absent. Dans sa situation, le football devient secondaire et seul compte le recueillement.

Autre élément manquant : Yven Moyo (Laval), qui a finalement décliné l'invitation. Un refus incompréhensible, qui n'a pas été du goût du sélectionneur national. Ce qui est un doux euphisme.

Enfin, comme pressenti, Christopher Maboulou (PAS Giannina) ne s'est pas présenté. Mais finalement, c'est le contraire qui aurait été étonnant. Bradley Mazikou (Lorient B) et Davel Mayela (Laval B) manquaient aussi à l'appel, au même titre que le néo-Dijonnais, Eden Massouema (Paris FC).

Encore engagés en compétition, Thievy Bifouma (Osmanlispor), Kévin Koubemba (CSKA Sofia), Merveille Ndockyt et Moïse Nkounkou (FK Tirana), rejoindront directement le groupe à la fin de ce stage, comme Fabrice Ondama (WAC).

Christoffer Mafoumbi (Free State Stars), dont le championnat s'achève demain soir, est lui attendu à Brazzaville en début de semaine pour rejoindre le groupe des joueurs locaux.

Car la préparation des Diables rouges se jouera, pendant quelques jours sur les deux hémisphères. En effet, à partir de lundi, les joueurs du championnat local s'entraîneront à Kintélé, pendant quatre jours, sous la houlette de Barthélémy Ngatsono.

Si une quinzaine de places semblent déjà pourvues, les plus méritants gagneront leur place dans la liste des 23.

C'est le message que le sélectionneur national a tenu devant les seize joueurs présents à Lisses, avant le premier repas. Une prise de parole énergique et franche pour rappeler qu'il serait intransigeant sur la discipline, l'état d'esprit et la qualité du travail.

Au sein du complexe Léonard de Vinci de Lisses, couru des sélections internationales de passage en Ile-de-France, Sébastien Migné, comme il l'a expliqué à ses joueurs, compte travailler sur le nivellement des formes physiques, rendues aléatoires par des temps de jeu différents d'un joueur à l'autre, sur la qualité du travail et sur la création d'un esprit de groupe.

Conscient que ce premier défi, à Kinshasa le 10 juin, se jouera autant, voire davantage, sur l'état d'esprit de son équipe que sur la qualité du jeu, le sélectionneur national joue donc la carte de la solidarité et du travail.

Qui commencera dès demain matin à 7h. Oui, le coup d'envoi de la préparation du match RDC-Congo, comptant pour la 1re journée des éliminatoires de la CAN 2019, est donné.