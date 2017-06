Algérie/Egypte: CAF Ligue des Champions - L'USM Alger déjà tourné vers le choc face au Zamalek

Selon l'arrière latéral droit des Rouge et Noir, les gars de Soustara ont les moyens de faire chuter le Zamalek à Alexandrie. « Bien sûr ! Il suffit juste que nous croyions en nos chances et que nous les défendions à fond.

Nos chances sont intactes et nous pourrons prétendre à une place aux quarts de finale à condition bien sûr, de faire le plein à domicile et décrocher des unités à l'extérieur. Cette situation nous oblige à viser un exploit en Alexandrie, » a-t-il déclaré dans une interview accordée à nos confrères du Buteur.

Pour le Rouge et Noir, Mohamed Rabie Meftah, meilleur buteur de l'USM Alger jusque-là avec dix réalisations toutes compétitions confondues, « c'est un match comme tous les autres, un match qui ne sera pas facile à gagner mais nous sommes décidés à bien faire. Jusqu'au moment où je vous parle, aucune équipe n'est qualifiée pour le prochain tour et aucune n'est officiellement éliminée.

