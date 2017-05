Burkina Faso: Front social - Salif Diallo exhorte le gouvernement à faire preuve de poigne

Le chef du Parlement déplore les remous sociaux qui perturbent le climat social. «C'est une situation regrettable car plus que jamais, le pays a besoin d'un climat social apaisé pour pouvoir mobiliser toutes les énergies disponibles pour servir la cause du développement », a-t-il commenté devant plusieurs invités dont une délégation gouvernementale conduite par le Premier ministre Paul Kaba Thiéba et des chefs de missions diplomatiques.

Malgré tout, le gouvernement «poursuit avec sérénité l'opérationnalisation de son programme aux fins de bâtir une société de prospérité et de progrès social et économique à même de résorber le chômage des jeunes et qui mette fin à la marginalisation de la femme. »

Pour cette mission, le gouvernement peut compter sur le soutien de la représentation nationale, assure Salif Diallo, qui renouvelle ses encouragements à l'exécutif pour la disponibilité et son esprit d'ouverture au dialogue social.

Dans le même temps, il l'exhorte « à faire preuve de fermeté, car dans un Etat de droit, les citoyens quelle que soit leur catégorie, ne sauraient se soustraire à leurs obligations et se prévaloir uniquement de leurs droits. »

« Il n'est pas concevable de sacrifier l'avenir des jeunes, des femmes, et des autres producteurs de notre pays au profit d'une seule catégorie d'agents publics », martèle le président de l'Assemblée nationale.

« La défense de l'Etat de droit devient un impératif face à des revendications catégorielles qui à terme, menacent notre existence en tant que communauté étatique», conclut-il.