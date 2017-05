Burkina Faso: Le PMK récompense ses meilleurs élèves

L'Observatoire de la démocratie et des droits de l'homme s'inquiète de la montée en puissance… Plus »

L'année scolaire qui vient de s'achever au PMK a débuté le 28 août 2016. L'effectif réalisé a été de 533 élèves dont 174 filles dont 433 élèves burkinabè et 97 autres en provenance de douze nationalités d'Afrique occidentale et centrale.

A cet effet, le commandement a reconnu et a récompensé le mérite de six enseignants élevé au rang de Chevaliers de l'ordre national. «Cette décoration, est un témoignage public de reconnaissance pour les nombreux services rendus au PMK et à la Nation.

Pour le commandant Diawari, tous ces résultats n'auraient pu être obtenus sans le dévouement et le professionnalisme des hommes et femmes qui ont la lourde charge d'éduquer ces jeunes gens.

Selon le commandant du PMK, Ismael Diawari, cette cérémonie de distribution de prix permet aux responsables de cette école de rendre compte à la hiérarchie du déroulement de l'année scolaire au triple plan académique, sportif et des activités péri et parascolaires.

Le prix d'excellence récompense le major ayant obtenu la plus forte moyenne de tous le cycle. Wendata Dao, lauréat du premier cycle, dit être très content de son prix et invite ses camarades à lui emboiter son pas car, son secret n'est rien d'autre que le travail.

