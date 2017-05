Cameroun: L'adoption internationale en droit positif camerounais

Cette forme d'adoption qui concerne un étranger et un enfant camerounais est suspendue au Cameroun depuis 2014 par les autorités camerounaises qui redoutent la traite des enfants. Les procédures d'adoption internationale sont suspendues en attendant la mise en place d'un dispositif procédural coordonné entre les différents ministères du Cameroun et de l'Extérieur concernés.

Bonjour, j'aimerai s'il vous plait avoir des informions au sujet suivant: je suis un camerounais de XX ans en 2017 de père et de mère divorcés légalement et je voudrais être adopté par une étrangère de XX ans ans non mariée, pas d'enfants et stérile du point de vue médicale. Quels sont les conditions nécessaires pour cette adoption? Je vous remercie.

Copyright © 2017 Camer.be. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.