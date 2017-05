Cote d'Ivoire: Bientôt, une grande nuit des chansonniers et maitres de la parole

Dr Felix Alain Tailly, ex-directeur du centre national des arts et de la culture (Cnac) au ministère de la Culture et de la Francophonie, par ailleurs auteur de plusieurs œuvres artistiques a annoncé le mardi 23 mai 2017, dans un restaurant de Cocody la première édition du festival "Polyphonik " qui aura lieu du mercredi 14 au vendredi 16 juin 2017 à l'Institut Français d'Abidjan-Plateau.

Ce sera la grande nuit des chansonniers et maitres de la parole". Selon, Alain Tailly initiateur de ce festival des arts, cette première édition célèbre toutes les voix authentiques.

C'est une grande fresque artistique qui va mettre pour la première fois, en Côte d'Ivoire, sur une même scène, des maîtres du "Tohourou", du "Djeliha", du "Sahoba", de la chanson populaire Baoulé et des tambourineurs. Ils mettront toutes ces paroles ensemble afin de créer un mariage, un brassage.

Cela, pour dire que même si leurs voix sont diverses, elles peuvent s'unir autour d'une même cause, la Côte d'Ivoire.

Pour lui, le thème "Polyphonik" est un événement consacré à la musique vocale et aux arts oratoires qui constituent une dimension importante du patrimoine immatériel de la Côte d'Ivoire.

Donc, il a estimé qu'il était temps, au moment où la plupart des grands maîtres s'en vont (meurent), qu'il fallait créer une plateforme de valorisation de cet aspect de la culture ivoirienne.

Donc, "Polyphonik" va accueillir pour sa première édition, les six grandes régions culturelles de Côte d'Ivoire que sont le Nord, le Sud, l'Est, l'Ouest, le Centre et le Centre-Ouest.

Lesquelles vont offrir les plus grandes voix, les plus grands poètes de leurs terroirs. Le 14 juin 2017 sera réservé à l'aspect réflexif. Alain Tailly dit qu'il y aura une conférence-panel avec d'éminents professeurs d'université qui vont entretenir le public sur le thème : "La musique vocale dans sa relation avec la paix et la cohésion sociale".

Ces professeurs vont aussi parler de l'art oratoire comme vecteur d'émergence d'une conscience populaire. Il y aura un troisième thème "Musique et développement durable dans nos localités".

Poursuivant, il a dit que : « le vendredi 16, nous aurons la grande nuit polyphonique. La Nuit des Chansonniers et des Maîtres de la Parole nous plonge dans l'univers de la musique vocale à la découverte des grands mythes fondateurs et des personnages de légende.

Et cette première édition, sera le lieu de découverte de nombreux talents venant de la Côte d'Ivoire profonde. La parole peut pousser à la catharsis, à la paix sociale, comme elle peut attiser la haine qui conduit à la guerre.

Pour la circonstance, nous voulons parler de cette parole qui construit la société, cette parole qui déconstruit les imaginaires et qui peut semer la graine de la paix dans les esprits.

Pour ce qui concerne l'aspect réflexif, la conférence-panel, la cible c'est d'abord le public universitaire, les enseignants de lettres, les enseignants d'art, les enseignants en histoire, et bien d'autres.

Cela enseignera comment affirmer son leadership en prenant la parole en public, comment on opérait dans sa société traditionnelle pour prendre la parole en public ».