Cote d'Ivoire: Augustin Thiam - « Ca choque qu'on puisse parler de la succession de quelqu'un qui est encore là »

Que chacun d'entre vous soit le porte-parole de ce message là. On ne va pas pour insulter quelqu'un ni critiquer. C'est pour simplement dire au président Alassane Ouattara : » nous là on t'aime.

Et en fonction de ce qui a été fait, nous lui souhaitons longue vie pour continuer et terminer son travail tranquillement. Pour cela, il faut que la place Jean-Paul II soit noire de monde.

Et nous prions qu'il ait la santé et la force pour nous guider jusqu'au terme de son mandat. Parce qu'il y'a des gens qui se plaignent de ce qui n'a pas été fait. Mais nous, nous faisons partir de ceux qui ont été contents de ce qui a été fait.

Donc, mon grand frère, le premier ministre Me Jeannot Ahoussou Kouadio, moi-même et bien d'autres, nous avons décidé que le 10 juin 2017 , nous allons faire une manifestation ici à Yamoussoukro, à la place Jean-Paul II, pour dire à SEM. Alassane Ouattara que nous on est derrière lui.

Sauf changement de date de dernière minute, des cadres et élus du grand centre Baoulé de la Côte d'Ivoire seront en attraction le 10 Juin 2017, à la mythique place Jean-Paul II de la commune de la capitale politique et administrative ivoirienne, pour apporter leur soutien au Président de la République SEM. Alassane Ouattara, au Président du Pdci-Rda mais surtout donner leur position, vis-à -vis au débat sur la succession du Président Ouattara, en 2020.

