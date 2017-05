Cote d'Ivoire: Kah Zion « vend » sa commune aux « reines de femmes » de France

A Ziombly, le village du maire, où ils ont eu droit à une ambiance particulièrement chaleureuse, tous les membres de « Reine de Femmes » ont faits fils et filles du terroir (avec attributs vestimentaires et noms de baptême) au cours d'une réception à eux offerte par le maire. La présidente, Mme Ganhoulé a exprimé la joie des membres de son association de venir sur le terrain pour vivre en live les réalités des parents.

Elle a donc offert des consultations et des soins gratuitement aux populations réunies au foyer polyvalent de Toulepleu. Le préfet Ibrahima Cissé a remercié Reine des Femmes pour la confiance qu'elle fait à la Côte d'Ivoire et pour l'intérêt qu'elle accorde au département de Toulepleu.

Elle est un réseau d'entre-aide faite d'expertise qui existe depuis 10 ans et est financée essentiellement par l'Etat français et l'Union européenne. Le maire KaH Zion est membres de cette association avec qui il a de nombreux projets d'assistance et d'appui au développement.

