Ile Maurice: Bérenger sur le «deal» proposé à Rawat - «Ki rol Pravind Jugnauth ine zoué ladan ?»

Du jour au lendemain on ne peut pas changer les règlements. C'est inacceptable et immorale. Nou associé nou ek bann étudiants là», a fait ressortir Paul Bérenger.

«Monn pran lapenn ekout son là. Ki rol Pravind Jugnauth ine zoué ladan ? Kapav rekonet so lawva kan li pé koz ek so komper Sattar Hajee Abdoula», a déclaré Paul Bérenger. D'où la raison pour laquelle il a lancé un appel au chef du gouvernement pour qu'il s'explique sur toute cette affaire.

Sa réaction ne s'est pas fait attendre. Le leader du MMM a commenté une bande-son d'une rencontre entre Sattar Hajee Abdoula, Swadeck Taher et Dawood Rawat. Une bande sonore dans laquelle une proposition aurait été faite à ce dernier à l'initiative de Pravind Jugnauth et Roshi Bhadain.

