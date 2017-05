Sénégal: Report de la cérémonie officielle de la Journée du dialogue social

"Le président de la République réaffirme sa disponibilité à l'endroit de toutes les forces vives de notre pays et exhorte tous les Sénégalais à conforter et consolider les fondements de l'unité de notre Nation et de notre peuple dans notre effort quotidien pour le bien-être, la paix et la liberté" lit-on dans le communiqué.

Lequel ajoute que "dans un climat d'ouverture et de convivialité, les représentants des différents acteurs ont tour à tour pris la parole durant plus de neuf heures d'horloge pour s'exprimer librement sur leurs préoccupations".

La première édition avait réuni les "familles religieuses, les acteurs politiques, les opérateurs économiques, les organisations socioprofessionnelles, les mouvements sportifs et culturels, les jeunes et les femmes" qui avaient "massivement" répondu à l'appel du chef de l'Etat, rapporte le texte.

