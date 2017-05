Que veut, finalement, le Parti du Peuple pour la Reconstruction et la Démocratie ? S'interrogent certains analystes. Qui, plus est, expriment leurs craintes de voir le parti présidentiel allumer un autre feu, capable d'embraser le pays, au moment où le Gouvernement peine à maîtriser la situation du Kasaï, avec le phénomène Kamuina Nsapu, une véritable nébuleuse. Dans la mesure où on ne connaît ni ses dirigeants, ni ses ennemis, encore moins ses revendications.

Ce n'est pas tout. En Ituri, population, société civile et députés provinciaux sont plus que déterminés à faire partir Abdallah Pene Mbaka de l'Exécutif provincial, pour des raisons similaires à celles de la Tshuapa, à savoir la mauvaise gestion de l'entité.

Le Palais de Justice de Boende, Chef-lieu de la province de la Tshuapa, a été cambriolé par des individus non autrement identifiés. Toutefois, à en croire certains témoignages recueillis auprès de natifs de ce coin du pays, cet acte de sabotage est l'œuvre de la population de Boende qui est très remontée suite à l'arrêt de la Cour constitutionnelle portant réhabilitation de M. Cyprien Lomboto, Gouverneur de la Tshuapa, évincé par une motion de défiance de l'Assemblée provinciale de cette entité. La population, indique notre source, se voit défier par la Cour Constitutionnelle et n'entend pas se laisser faire.

Copyright © 2017 La Prospérité. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 900 articles par jour provenant de plus de 140 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.