Ile Maurice: Nouvelle saisie de drogue au port - L'aide malgache sollicitée

S'agissant de l'affaire Navind Kistnah, l'ADSU a déjà déposé son rapport à la Financial Intellligence Unit pour enquêter sur le principal concerné et les autres individus impliqués.

Il s'agit d'Anthony Steeve Sam, 54 ans et habitant Roche-Bois, Andy Warren Mootoosamy, 24 ans et résidant à Castel, et Veemaldev Gobin, un laveur de voitures de 31 ans, habitant Pointe-aux-Piments.

Une proche de Voahirana Hari Rakotoamavo est venue à Maurice pour prendre soin de sa fille de six mois, après son arrestation. La suspecte Rakotoamavo fait le va-et-vient entre Maurice et Madagascar pour affaires.

L'Anti-Drug and Smuggling Unit (ADSU) compte solliciter la collaboration de ses confrères malgaches afin de remonter la filière dans la Grande île et par la même occasion identifier celui ou celle qui a passé la commande des articles bourrés d'héroïne découverts dans le conteneur.

