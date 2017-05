La clôture est prévue pour ce Samedi 27 mai. Il est consacré à un atelier de Direction des Ressources humaines (DRH) et emploi, de 10h00 à 11h00. L'atelier sera suivi d'un job-dating entre 11h00 et 14h00 avant la clôture de l'évènement.

C'est désormais de coutume. La semaine française est se déroule chaque année. Elle est à sa 4ème édition et se clôture aujourd'hui parce qu'ayant débuté depuis mercredi 24 mai. Son objectif principal est de créer des synergies entre l'offre française et celle de la Communauté Congolaise des affaires. La chambre de commerce possède une pépinière d'entreprises qui s'installent au pays.

