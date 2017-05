Congo-Kinshasa: OPEC - La feuille de Route attendue aujourd'hui!

L'Office de Promotion des Petites et Moyennes Entreprises Congolaises, OPEC, a lancé depuis hier, vendredi 26 mai 2017, un Atelier de validation de l'étude de faisabilité du projet d'implantation de l'incubateur de cuir et de la stratégie nationale du développement de la chaîne de valeur de la filière en cuir en RDC.

Plusieurs experts venus de différents coins du pays présents y prennent part active. Les travaux prendront fin aujourd'hui en début d'après-midi. Ils seront sanctionnés par un rapport final qui devra tracer, en détails, le mode de faisabilité du projet financé par le COMESA, pour développer au pays la fabrication des produits en cuir "made in Congo" de bonne qualité, commercialisés à de prix compétitifs afin de satisfaire la demande locale et de la sous-région.

Cela n'arrive pas tous les jours. L'OPEC est en plein travail. Sous le haut patronage du Premier Ministre, Bruno Tshibala Nzenzhe, en collaboration avec le Secrétariat Général du COMESA, le Ministre des Petites et Moyennes Entreprises organise un Atelier de validation de l'étude de faisabilité du projet d'implantation de l'incubateur de cuir et de la stratégie nationale du développement de la chaîne de valeur de la filière en cuir en RDC.

Avec ces assises, l'OPEC prouve qu'elle est la seule institution gouvernementale qui a pour mission de créer et gérer les centres d'incubations des PME. Ensuite, elle s'inscrit dans la droite ligne des différentes recommandations du Chef de l'Etat en la matière et s'engage à matérialiser la logique du "consommons congolais".

Durant 48 heures, soit du 26 au 27 mai à l'Hôtel Béatrice de la Gombe, les participants tablent sur une étude menée auprès des PME fabriquant les produits en cuir. L'objectif est de propulser les jeunes entrepreneurs pour valoriser la main d'œuvre locale.

La première était consacrée au lancement officiel des travaux, à la présentation et signature du protocole d'accord OPEC-COMESA/LLPI, à la présentation du rapport de l'étude de faisabilité du projet d'implantation de l'incubation de cuir et du document de la stratégie nationale de développement de la chaîne de valeur de la filière cuir, de la répartition des participants en deux groupes dont celui de l'Etude de faisabilité du projet d'implantation de l'incubateur cuir et celui du document de stratégie national du développement de la chaine de valeur de la filière cuir, et enfin, la rédaction du rapport final des travaux en atelier.

Différents discours

Trois discours de grande importance ont été prononcés à, l'ouverture de ces assises. Le premier, celui du Directeur Général, Mukendi wa Mukendi, qui a souhaité la bienvenue aux participants à l'Atelier et les a exhortés à prendre part activement à ses assises dont les conclusions s'avèrent d'une nécessité impérieuse pour le développement de la chaîne de la valeur de la filière cuir en RDC.

Il a fait aussi comprendre que son institution a bénéficié d'un financement du COMESA pour soutenir le projet de l'étude de faisabilité, la formation professionnelle et l'acquisition des matériels et d'équipements de production pour la mise en place d'un Centre d'incubation du cuir en faveur des PME congolaises.

C'est un projet qui s'inscrit dans le cadre de la Facilité de Coopération lancée par le SG du COMESA avec le soutien de l'Union Européenne en vue d'assister les Etats membres en mettant à leur disposition des ressources techniques et financières nécessaires à la mise en œuvre des engagements pris dans le cadre du programme d'intégration régionale.

Après lui, le Directeur de l'industrie et de l'agriculture du COMESA, M. Thierry Mutombo Kalonji, a circoncit le cadre. Il a dit que l'Atelier a deux phases essentielles dont la validation de l'étude de faisabilité du projet d'implantation de l'incubateur de cuir et de la stratégie nationale du développement de la chaine de valeur de la filière cuir en RDC.

La présentation de Thierry Mutombo a été suivie de la présentation du Projet par M. Nicholas Mudungwe, qui a commencé par rendre hommage au gouvernement congolais et l'accueil si chaleureux leur réservé et surtout la disponibilité du Premier Ministre qui les a reçu dans le cadre de leurs recherches.

Ensuite, il a présenté l'importance de l'étude, pourquoi soutenir seulement l'incubation de cuir et qui peut être incubé? Son intervention, faite en anglais, a suscité beaucoup d'intérêts qui ont conduit aux participants à la partie des débats houleux.

La partie a été interrompue avec l'arrivée du Ministre des PME, Bienvenu Liyota Ndjoli. Celui-ci, dans son discours d'ouverture, a démontré l'attachement du gouvernement congolais aux PME et a invité les participants d'user de leur intelligence, sagesse et expertise à ces travaux qui tracent l'horizon de la lutte contre le chômage et les enfants de la rue.