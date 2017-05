Congo-Kinshasa: Carnaval 2017 - Les élèves ont offert des cadeaux aux inconnus!

Puisqu'ils ont eu un dévouement indescriptible au développement de l'humanité, les ECSV restent engagées dans cet apostolat dont l'approche empruntée met en relief l'esprit, le cœur et les forces physiques. Parmi les personnages mis en exergue lors de cette parade, il y a lieu d'indiquer Nelson Mandela et Mère Theresa.

Les écoles chrétiennes La Source de Vie dispose d'un personnel hautement qualifié et chevronné suivant le programme Anglophone et Francophone.

Aux dires de M. Jonathan Kazadi, l'Administrateur des ECSV, le cœur de l'éducation, c'est l'éducation du cœur. Et d'ajouter, une école avec vision permet de former une génération intègre et compétente, utile à la société pour la gloire de Dieu. «L'éducation du cœur est prioritaire.

