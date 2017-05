Sénégal: Législatives du 30 juillet - L'opposition dans tous ses éclats

La démarche unitaire envisagée par l'opposition sénégalaise pour «imposer au régime en place une cohabitation» à l'issue des élections législatives du 30 juillet s'est effondrée comme un chapeau de carte.

À quelques heures de la fin de la période de dépôt des listes des candidats prévue le 29 mai prochain, le nombre de coalitions issues des flancs de l'opposition est passé d'une liste unique à presque une dizaine de coalitions.

L'opposition sénégalaise a échoué dans son projet de constituer une liste unique pour les élections législatives du 30 juillet.

Et pour cause, à quelques jours de la fin des dépôts des listes de candidats pour ces prochaines élections devant entrainer le renouvellement des effectifs prévue le 29 mai prochain, des coalitions fusent de partout dans les rangs des partis opposés à la coalition Benno Bokk Yakaar.

À ce jour, elles ne sont pas moins de six coalitions à se constituer pour les prochaines législatives dont plus de la moitié est formée par des formations politiques issues des flancs du Front Mankoo Wattu Sénégaal qui regroupait la plupart des partis de l'opposition sénégalaise, de mouvements citoyens, de syndicats et de personnalités indépendantes.

Mankoo Taxawu Sénégal

D'abord, la coalition Mankoo Taxawu Sénégaal, constituée d'une dizaine de formations politiques, était une initiative de l'ancien président de la République, Me Abdoulaye Wade.

Grâce à son implication personnelle, le secrétaire général national du Pds était parvenu à convaincre la plupart des ténors de l'opposition à faire bloc ensemble pour «imposer» une cohabitation à l'Assemblée nationale à l'actuel chef de l'État, Macky Sall, président de l'Alliance pour la République (Apr).

Il s'agit entre autres, de Mamadou Diop Decroix d'Aj/Pads, de Mansour Sy Djamil de Bës Nu ñakk, Papa Diop de Bokk Gis Gis, Cheikh Bamba Diéye du Front pour le Socialisme et la Démocratie-Benno Jubël (Fsd-Bj), de Malick Gakou du Grand parti, de Modou Diagne Fada «Les Démocrates Réformateurs (Ldr /Yeesal). Mais aussi du maire de Dakar, Khalifa Ababacar Sall de l'Initiative 2017 qui regroupe (And Pencoo de Moussa Tine, Anc du maire des Parcelles assainies Moussa Sy, Parti socialiste (PS) des Valeurs et du Mouvement d'initiatives et d'Actions, Taxawu Dakar).

La coalition de Baldé, Gadio, Guirassy et Marième Wane Ly

Constituée par le député-maire de Ziguinchor, Abdoulaye Baldé, Cheikh Tidiane Gadio, Moustapha Bamba Guirassy et Marième Wane Ly, cette coalition qui n'a pas encore de nom officiel se veut celle «de la 3ème voie, en vue des prochaines élections législatives».

En conférence de presse la semaine dernière, l'ancien ministre des affaires étrangères de Me Abdoulaye Wade et leader du mouvement citoyen «Luy Jot Jotna», Cheikh Tidiane Gadio a annoncé l'arrivée d'autres formations politiques dans les jours à venir.

Et, il a notamment cité l'Alliance patriotique Diambar pour la République (Apdr) d'Abdoulaye Fall Mao, l'Initiative pour une politique de développement (Ipd) dirigée par Ibrahima Abou Nguette, membre de la coalition Macky2012 et le parti Ligueyal Askan Wi ainsi que d'autres mouvements.

La coalition Joyyanti de l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye

Lancée le jeudi dernier, la coalition «Joyyanti» à l'image du bloc constitué par le maire de Ziguinchor et compagnie, se veut également comme alternative aux deux forces constituées par le groupe Benno Bokk Yakaar et Mankoo Taxawu Sénégal.

Outre la formation de l'ancien Pm, l'Alliance pour la citoyenneté et le travail (Act), Joyyanti est composée de quatre autres partis politiques dont la Ligue des masses de Cheikh Sidya Diop, le Mouvement national des serviteurs des masses d'Aliou Seck, la Nouvelle alternative pour la solidarité de Serigne Moustapha Mbacké, le Rassemblement et l'unité et le Parti africain pour la renaissance et l'émergence, Abdou Karim Fall.

«And Suxali Sénégal», Baatu Askanwi

Fondées respectivement par Serigne Fallou Mbacké, responsable politique du Pds et Président du Conseil départemental de Mbacké et Déthié Diouf, les coalitions «And Suxali Sénégal», Baatu Askanwi partagent le même dénominateur commun avec celles citées un peu plus haut. Elles sont toutes fondées par des responsables de partis membres du Front Mankoo Wattu Sénégal.

S'agissant de la coalition Baatu Askanwi, elle est constituée outre du parti VISA de Déthié Diouf, de l'ASSAM d'Ansoumana Dione, du parti REVE d'Abdourahmane Dabo et d'autres associations et mouvements citoyens.

À côté de ces coalitions constituées par des formations issues du Front Mankoo Wattu Sénégaal, il existe également d'autres initiées par des responsables de partis politiques qui se réclament de l'opposition mais non membres du bloc Mankoo Wattu Sénégaal.

Il s'agit notamment du mouvement «Osez l'avenir» de la mairesse socialiste de Podor, Aïssata Tall Sall, la coalition de l'Union Citoyenne Bunt bi qui a déposé sa caution le mercredi 17 mai dernier, la coalition «Leeral» de Me El Hadji Diouf mais aussi de la Coalition en gestation du leader de Pastef, Ousmane Sonko et Mame Adama Gueye.