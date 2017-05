Tunisie: Les Tunisiens debout contre la corruption

Ceux qui ont manifesté leur soutien à Youssef Chahed ont, comme tout le monde, suivi les rebondissements de l'affaire, écouté les joutes juridiques auxquelles se sont livrés sur les plateaux TV et sur les médias les politiciens et les juristes se proclamant comme toujours les détenteurs de la science infuse, et décidé de se positionner, mais cette fois affranchis de la tutelle des révolutionnaires de la 25e heure.

Ils sont allés dire leur ras-le-bol des tiraillements qui divisent la classe politique actuelle même dans les moments où il faut savoir se taire et épargner au peuple les comparaisons ou ce que certains considèrent comme des évidences.

Jawher Ben M'barek, le président du réseau Doustourna qui ne rate aucune occasion pour réciter ses évidences et faire partager ses certitudes a cru bon de rappeler, hier, que «dans les régimes démocratiques, on organise des marches de protestation antigouvernement et non des manifestations de soutien à un gouvernement».

Ben M'barek n'a pas participé au mouvement de soutien à Youssef Chahed et il est à féliciter d'avoir choisi les studios de Mosaïque FM pour théoriser, comme à ses habitudes, et asséner aux auditeurs ses vérités sacrées.

Personne ne pouvait savoir ce qui aurait pu lui arriver s'il avait décidé d'aller encadrer les manifestants et leur indiquer ce qu'ils devaient faire pour que la guerre contre la corruption soit effectivement gagnée.

Les mêmes manifestants ont, semble-t-il, ignoré le communiqué de l'Association des magistrats tunisiens (AMT) qui souligne que «le plan de la lutte contre la corruption doit toucher toutes les personnes soupçonnées de tels crimes, qu'il soit à long terme, ni circonstanciel, ni sélectif et donnant à la justice toute la latitude pour sanctionner ces crimes».

Et comme prévu, les magistrats du pôle judiciaire et financier de l'AMT se dressent en donneurs de leçons en appelant les magistrats à tout dire sur les affaires dont ils sont chargés ignorant le devoir de réserve auquel sont assignés ces mêmes magistrats.

Et quand les Tunisiens se dressent dans leur majorité contre les barons de la corruption, certains de nos magistrats préfèrent se cantonner dans leur discours figé qui ne convainc plus personne et s'agglutiner dans leur tour d'ivoire de défenseurs des libertés bafouées et foulées aux pieds par ces mêmes «barons et gros poissons» qui savent se défendre.

Et s'il y a une leçon à retenir de ce qui s'est passé, hier, à La Kasbah et de ce que certains politiciens continuent à débiter, c'est que la fracture entre le peuple et une certaine élite post-révolution ne fait que s'accentuer de jour en jour.

Sauf qu'il reste encore des politiciens et des acteurs de la société civile qui savent tenir le discours qu'il faut au moment opportun.

Hier, Walid Jalled, député du nouveau groupe patriotique au parlement, a été clair et précis. «Il n'y a pas d'immunité parlementaire dans la guerre contre la corruption. Tous les Tunisiens sont égaux devant la loi et la justice».

En d'autres termes, s'il y a des députés qui pourraient être compromis, il ne faut pas attendre des mois pour que leurs collègues lèvent leur immunité parlementaire.

Il ajoute : «Tout citoyen disposant de preuves d'implication de députés ou de politiciens dans des affaires de corruption doit porter plainte auprès de l'Instance de lutte contre la corruption ou saisir la justice».