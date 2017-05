Sénégal: Le jeûne du mois béni de Ramadan - Une éducation à la paix et au développement intégral

document

Au nom d'Allah, Le Miséricordieux par essence et par excellence. Paix et salut éternels sur Mouhammad et sa sainte famille purifiée.

A l'occasion du mois béni de Ramadan, Chérif Mouhammad Ali Aïdara, guide de la communauté chiite Mozdahir, adresse ses félicitations à tous les croyants et leur rappelle les recommandations de son grand père le Messager d'Allah Mouhammad (Paix et salut sur lui et sa famille).

Le huitième des douze imams infaillibles de la famille du Prophète (Ahloul Bayt), Ali Ridhâ (Psl), citant la chaîne de transmission de sa lignée paternelle, rapporte ce témoignage de l'imam Ali (Psl) : «Un jour, le dernier vendredi du mois de Chabaan, le Prophète (Pslf) nous a fait le discours suivant : « Ô gens ! Le mois de Dieu est venu en vous apportant la bénédiction, la miséricorde et le pardon. C'est un mois qui est le meilleur des mois pour Dieu ; ses jours sont les meilleurs des jours, ses nuits sont les meilleures des nuits, ses heures sont les meilleures heures. C'est un mois pendant lequel vous êtes appelés à être les convives de Dieu, et honorés par Lui. Dans ce mois, vos souffles sont glorification, votre sommeil culte, vos bonnes actions acceptées, votre imploration exaucée. Priez Dieu donc, avec des intentions sincères et des cœurs purs, de vous faire réussir à jeûner (pendant ce mois) et à réciter Son Livre, car le malheureux est celui qui se trouve privé du pardon de Dieu pendant ce mois grandiose. Rappelez-y, par votre faim et votre soif, la faim et la soif du Jour du jugement, donnez l'aumône aux pauvres et aux indigents parmi vous ; respectez vos aînés et soyez miséricordieux envers vos cadets. Enquérez-vous de vos proches, retenez vos langues, éloignez vos regards de ce qu'il n'est pas licite de regarder, et vos oreilles de ce qu'il n'est pas licite d'écouter ».

En effet, le jeûne du mois de Ramadan est une recommandation divine essentielle : « Ô vous qui avez la foi, le jeûne vous est prescrit à l'instar de vos prédécesseurs, afin que vous atteigniez la réalisation spirituelle » (Baqara, 2 : 185). La voie de la réalisation spirituelle est transformation, et elle est permet de faire jaillir la lumière en nous. Cette lumière nous permet de constater que nous sommes sacrés, mais également que tous nos semblables sont sacrés, et nous apprend à aimer nos semblables autant que nous nous aimons. Même les idéologies qui ne font référence à aucune divinité transcendante prônent la recherche sur soi appelé parfois par ces derniers « le coaching ». Il ne faut pas confondre réalisation spirituelle avec renoncement aux affaires terrestres, car le support de la réalisation transformative, ce sont les activités que nous menons sur terre avec nos organes terrestres. Le prophète Mohamed (Pslf) nous recommande d'intégrer notre vie temporelle à notre vie spirituelle par ces paroles sublimes : « Travaille pour ce monde comme si tu devais y vivre éternellement, et travaille pour l'au-delà comme si tu devais mourir demain ». Ainsi, la réalisation spirituelle est inséparable de la satisfaction légitime des besoins matériels, individuels et communautaires. Cette réalisation se fait par l'éducation de l'âme dans sept domaines que sont : le corps, la nourriture, le vêtement, l'habitat, le métier, les actes et la parole. Ce sont les sept provinces où doit régner la volonté de l'homme. Il faut que la personne ait le corps toujours pur et propre en le débarrassant des impuretés physiques qui engendrent la maladie et des impuretés spirituelles qui empêchent l'adoration d'être effective. La nourriture doit être saine, équilibrée et licite pour la santé de l'âme et de l'esprit. Le vêtement est une extériorisation de la paix intérieure et de l'amour de Dieu. Il faut que l'habitat soit conforme aux besoins d'épanouissement de l'homme ainsi qu'à l'harmonie familiale et sociale. Le métier, en plus d'être licite, doit être en harmonie avec les aptitudes et les dispositions de chacun et bien maitrisé. Les actes doivent être alignés sur les trois niveaux que sont la loi, la voie et la vérité. La loi, c'est de faire ce que nous ordonne le créateur et d'éviter les interdits ; la voie c'est le bon comportement et le contrôle des instincts. Quant à la vérité, c'est la conjonction de la loi et de la voie qui crée l'harmonie et la paix intérieure, les deux ailes du vrai bonheur, lequel n'est pas une destination, mais une trajectoire.

La parole est l'instrument qui mérite le plus d'être contrôlé, car elle engendre plus de mal que tous les autres réunis. L'homme doit éviter les paroles impures et ne doit dire que la bonne parole. Il doit savoir quand parler et quand se taire, il doit aussi savoir comment parler. La trajectoire du bonheur pour chacun, c'est son point de jonction avec la lumière primordiale mohammadienne. Lorsqu'une personne s'immerge dans cette lumière, elle devient efficiente. Le Prophète (Pslf) disait : « Celui qui se connaît soi-même connait son Seigneur ». Cette connaissance n'est pas acquise par l'instruction, mais par la purification de l'âme. Un sage disait : « Celui qui convainc les hommes est fort, mais celui qui se convainc lui-même est réellement puissant ».

La purification de l'âme mène au contrôle de soi, permet la jonction avec la lumière mohammadienne qui est identique à la lumière du saint Coran. Le Prophète a dit que « la meilleure des actions dans ce mois, c'est de s'abstenir et d'éloigner ses organes de sens de tout ce que Dieu a interdit ». Cette résistance aux passions, aux désirs, et cette endurance de la faim et de la soif constituent pour l'homme un exercice d'autocontrôle qui le rend capable de tenir bon et de ne pas succomber facilement aux bas désirs, à la volonté de domination, à l'égoïsme et à l'avidité qui sont les plus grands obstacles à la paix, au progrès et au développement humain intégral. Mais, que devons-nous entendre par développement et progrès ? Je pense que le développement est multidimensionnel et qu'une civilisation peut se développer sur un aspect et régresser sur un autre, et que la croyance populaire au progrès indéfini est une superstition pure et simple. Le fait de vouloir réduire le développement aux seuls aspects matériels ou bien devrais-je dire matérialistes, est l'une des illusions les plus pernicieuses de notre civilisation moderne. Je pense donc que le problème du développement est mal posé. L'être humain est multidimensionnel, il intégre des aspects physiques, psychiques et spirituels. Chacun de ces aspects mérite d'être pris en compte lorsque l'on veut atteindre un développement humain intégral. Si on observe notre planète, on se rend compte qu'elle est comparable à un océan de misère où surnagent quelques ilots de prospérité. L'humanité se divise en une minorité de riches dont la prospérité matérielle s'accompagne souvent d'une pauvreté spirituelle et d'une majorité de pauvres. Ainsi, la pauvreté, qu'elle soit matérielle ou spirituelle, est la chose la mieux partagée dans notre monde. Cette situation se lit à travers l'enfermement des riches dans leur « gated communities » et leur refus du partage avec les pauvres qui se meuvent dans un cercle vicieux marqué par l'accès difficile à la santé et à l'éducation, la faim et les maladies de masses, la destruction de l'environnement et le terrorisme, l'immigration clandestine et la piraterie.

C'est pourquoi justement, le jeûne du mois béni de Ramadan bien compris est une éducation à la paix et au développement et non un fardeau ou un prétexte pour fignoler dans le travail ou s'adonner à la gabegie et à l'ostentation. C'est une grâce divine pour un retour et un renforcement du spirituel, gage du bonheur ici-bas et du salut éternel dans l'au-delà.

En revenant sur le jeûne, je voudrais attirer l'attention sur deux pratiques courantes qui, à mon humble avis, doivent être revues et corrigées : la rupture du jeûne au coucher du soleil et les nafilas qui ont connu des modifications inopportunes après le décès du Prophète (Pslf). Pour l'heure de coupure du jeûne, Allah dit dans le Coran : « Mangez et buvez jusqu'à ce que se distingue, pour vous, le fil blanc de l'aube du fil noir de la nuit. Puis, accomplissez le jeûne jusqu'à la nuit » (Al Baqara 2 : 187). Ainsi, le Saint Coran est très clair : jusqu'à la nuit ! Ce qui veut bien dire qu'on ne saurait couper le jeûne alors que la nuit n'est pas tombée sous peine de le rendre incomplet, donc nul... tout au moins dans les régions non polaires où les jours et les nuits sont sensiblement de longueurs constantes durant toute l'année. Hélas, on constate cependant une précipitation injustifiée à couper le jeûne de sorte à pouvoir faire la prière de Maghrib dans un délai que l'on juge à tort de trop court (par rapport à quoi ?). Donc, en clair, l'heure de la prière de Maghrib ainsi que la coupure du jeûne interviennent 15 à 20 mn après le coucher du soleil, au début de la nuit, après la disparition de la rougeur laissée par les derniers rayons de soleil du côté du levant. Un autre point important porte sur les nâfilas ou encore tarâwih. Il s'agit des prières supplémentaires faites en groupe pendant les nuits du mois de Ramadan. Sous le Prophète (Plsf), puis sous Abu Bakr, les musulmans faisaient leurs prières surérogatoires pendant les nuits du mois de Ramadan de façon séparée après avoir prié en groupe la dernière prière obligatoire de la nuit (Ichâ). Quand Umar arriva au califat, il décréta qu'on les fasse désormais en groupe. Or, Dieu dit qu'Il ne charge jamais ses créatures que nous sommes de ce que nous ne pouvons supporter. Et Dieu dit à ce propos : « Ton Seigneur sait certes que tu (Mouhammad) te tiens debout moins de deux tiers de la nuit, ou sa moitié, ou son tiers. De même qu'une partie de ceux qui sont avec toi.

Allah détermine la nuit et le jour. Il sait que vous ne saurez jamais passer toute la nuit en prière. Il a usé envers vous avec indulgence. Récitez donc ce qui (vous) est possible du Coran. Il sait qu'il y aura parmi vous des malades et d'autres qui voyageront sur la terre, en quête de la grâce d'Allah, et d'autres encore qui combattront dans le chemin d'Allah. Récite-en donc ce qui (vous) sera possible. 73 : 20). Pour revenir donc à l'enseignement originel du Prophète (Pslf) de l'Islam et à son exemple, cessons sinon tout au moins ne continuons pas à imposer les nafilas en groupe, surtout lorsqu'on sait qu'il y a des musulmans qui vont jusqu'à penser qu'on ne peut pas jeûner si on n'a pas fait des nafilas la veille. Il est vrai qu'elles sont hautement recommandées et qu'elles sont l'occasion d'affirmer et de renforcer l'intention de jeûner le lendemain, mais ces prières ne sont pas obligatoires contrairement à l'aspect que lui donne la pratique en groupe. L'Envoyé d'Allah Mouhammad (Pslf) a recommandé un total de 1000 rakah pour tout le mois et à défaut autant qu'on peut en faire, et la lecture complète du saint Coran . A chacun donc de prier dans son intimité le nombre de rakah supplémentaires qu'il peut supporter à l'heure qu'il veut.

En considérant ces sublimes recommandations de l'Envoyé d'Allah Mouhammad (Pslf), nous nous évertuons, depuis des décennies, à exhorter nos frères croyants à mener le combat pour l'avènement de la paix et du progrès pour toute l'humanité ; ce qui constitue le plus grand et l'ultime jihad. Pour ce faire, je pense qu'il est nécessaire de revisiter les enseignements de l'Islam originel préservés par mes ancêtres, les membres purifiés de la famille du Prophète (Ahloul Bayt,) à propos de qui il disait : « Je vous lègue deux autorités : le premier, c'est le Livre de Dieu dans lequel sont votre Guidance et votre Lumière. Puisez dans ce Livre et accrochez-vous à ce Livre et à ma descendance (Ahloul Bayt), ma descendance, ma descendance » (Sahih Muslim, Tome II page 238). Cet Islam que j'ai hérité d'eux est un Islam de paix, d'amour, de partage, de tolérance et de progrès. Que la paix et le salut soient sur tous et qu'Allah accepte notre jeûne.

Guide de la communauté chiite Mozdahir

Président fondateur de l'Institut Mozdahir