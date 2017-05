La question qui brûle toutes les lèvres aujourd'hui est celle de savoir pourquoi le gouvernement se cache derrière le sacro-saint principe de souveraineté pour empêcher le déploiement des enquêteurs étrangers aux yeux plus larges que les enquêteurs nationaux et capables de voir au-delà de ce qui leur était demandé de voir au départ.

Car, le phénomène Kamuina Nsapu ne semble plus être un groupe homogène qui serait animé par les mobiles du départ. L'on assiste à un essaimage de groupes qui poussent comme des champignons et difficiles à être cernés.

Comment l'Etat congolais qui, apparemment n'a rien à se reprocher dans ce dossier, refuse-t-il que toute la lumière soit faite de manière irréfutable dans une affaire qui a défrayé la chronique du fait du nombre de morts, de déplacés internes et de réfugiés ? Et dire que les dégâts matériels ne sont pas à négliger !

En prenant cette décision de réfuter une enquête internationale indépendante sur l'assassinat de deux experts onusiens survenu dans la province du Kasaï Central en rapport avec le phénomène Kamuina Nsapu et existence de fosses communes, les autorités engagent un bras de fer avec la communauté internationale et risque de se mettre pour longtemps au banc des nations parias.

Kinshasa a décidé d'affronter en duel le Conseil de sécurité de l'ONU, en refusant d'autoriser une enquête indépendante internationale en vue de faire la lumière sur la mort de deux experts de l'ONU tués au Kasaï Central où plusieurs dizaines de fosses communes sont recensées. Question : à quoi aboutirait pareil bras de fer entre les autorités congolaises et la communauté internationale? wait and see.

