Cameroun: Edking - «Je regarde ce qu'on ne regarde plus»

interview

Dans les jours à venir, les nombreux fans de la plume de ce journaliste émérite qui signe au quotidien le Messager depuis sa création, découvriront son œuvre, «sur la terre en passant». Mais avant, il nous livre quelques détails dans cet entretien.

« Sur la terre en passant », titre évocateur ou prémonitoire ?

Sans doute évocateur. Ne sommes-nous pas de passage sur cette vallée ? Ce Jardin qu'on appelle la terre ? Il se situe exactement au fond du golfe de Guinée. Jardin ? Peut-être aussi enfer pour d'autres. Tout a commencé par une Rivière de Crevette. Qui aurait pu se transformer en rivière de diamants, scintillant de sa plus belle eau... pour ses habitants.

Pouvez-vous nous présenter votre livre qui sera bientôt en librairie ?

Avec l'aimable complicité des éditions HDS-Paris, sur 250 pages avec une préface signée par le professeur Franklin Nyamsi, j'évoque des faits et des observations tirés de mes reportages et de l'actualité dans les quatre coins du pays. Je regarde ce qu'on ne regarde plus : la solitude, la misère, mais aussi la naïveté et l'intensité d'un regard d'enfant ; le sourire d'un pied-bot au milieu de la foule indifférente ; l'inconscience et le cynisme des hommes qui fondent la société ; le borborygme d'un jour sans pain ; le silence au fond d’un précipice, après le cliquetis des voitures d'acier qui se disloquent, devenus amas de ferraille et cercueil géant, nous renvoyant la putréfaction des chairs calcinés et des âmes damnées...

Quel objectif visiez-vous en développant ce thème ?

Je suis un auteur. Mes doigts glissent sur le clavier et me dévoilent peut être ce qu'un homme politique a appelé « des gouffres intérieurs ». Je puise dans ce 'négatif' et met en lumière ce que seul le critique révèle à l'auteur à la lecture de ses saillies.

Quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées en tant qu'auteur dans la conception de ce bébé ?

Il s'agit surtout de trouver un éditeur qui accepte le manuscrit et le finance. C'est mon premier critique. Ma chance, c'est d'avoir rencontré Honoré de Sumo, poète, journaliste et éditeur, un ancien de Jeune Afrique qui a signé entre autres, les livres de Winnie Mandela et de Hinda Deby. Il a déjà publié deux de mes ouvrages.

Journaliste et écrivain désormais. La transition a été évidente on suppose...

Supposez ! Dieu choisira les siens...

Quels sont vos projets en tant qu'écrivain ? Une tournée nationale et internationale en vue ?

Houla ! L'écrivain n'est pas une vedette. C'est un artiste du silence qui laisse ses mots libres et vivre leur destin. Son jaillissement ne lui appartient plus dès qu'il a publié. C'est la femme qui vit l'enfantement dans la douleur mais qui, après les premiers cris du bébé, prépare déjà son prochain rejeton.