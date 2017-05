Parmi ses autres « coups » les plus connus, on peut citer sa couverture de la visite mouvementée, en novembre 1986, de François Mitterrand au Burkina Faso alors dirigé par Thomas Sankara, la guerre civile au Liberia dans les années 90 ou encore l'exclu de l'annonce, le 7 décembre 1993, de la disparition de Félix Houphouët-Boigny, le président ivoirien.

En partant à France 24 en 2012, J.K.F a laissé l'empreinte d'un homme affable, responsable et professionnel. « C'était un super homme et rédacteur en chef extraordinaire, précise Charlotte Idrac, journaliste au service Afrique de Rfi.

« A la suite de son départ à France 24 en 2012, nous nous étions un peu perdu de vue. Je garde de bons et de moins bons souvenirs avec lui. Je suis très peiné et attristé par sa disparition », souffle Assane Diop qui, sous l'effet de l'émotion, demande d'abréger la discussion.

L'amitié entre les deux hommes était connue de tous. Avant de rejoindre Rfi, il était titulaire d'un diplôme de l'Ecole supérieur de journalisme de Lille. Jean-Karim Fall et Assane Diop travaillent ensemble quand les bureaux de Rfi se trouvaient au sein des l'immense et imposante bâtisse de la Maison de la Radio puis plus brièvement quand « la Radio mondiale » a déménagé à Issy-les-Molineaux pour former avec France 24 le groupe « France Médias Monde ».

